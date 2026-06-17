Jorge Calabrés deja boquiabierto a Iker Jiménez y alerta del ataque frontal de la cloaca socialista contra la prensa

El Gobierno Sánchez prepara un ataque frontal a la prensa libre.

Este 16 de junio de 2026, en un tenso y revelador momento del programa ‘Horizonte’ de Cuatro, el subdirector de ‘El Español’, Jorge Calabrés, dejó boquiabierto al presentador Iker Jiménez al exponer con crudeza lo que considera una auténtica “guerra contra el periodismo” orquestada desde las cloacas del PSOE. Calabrés analizó la actualidad política marcada por el ‘caso Leire Díez’ y las supuestas tramas destinadas a torpedear las investigaciones judiciales que rodean a Pedro Sánchez y su entorno.

“Estamos en el mes fuerte o incluso en el año fuerte”, afirmó Calabrés con rotundidad ante un Iker Jiménez que seguía atentamente sus palabras. El periodista advirtió de un “nivel de batalla” sin precedentes y se adelantó a los acontecimientos: “Van a intentarlo con periodistas, me adelanto ya a lo que va a pasar”. Para Calabrés, el “objetivo número uno” son los medios de comunicación y los profesionales independientes que investigan las irregularidades del Gobierno socialista. “La cloaca sigue existiendo”, sentenció, subrayando que “todos estamos en el foco de esas cloacas”.

Jorge Calabrés: «El objetivo número 1 de la cloaca (que sigue existiendo) son los periodistas y los medios de comunicación, y esto va a pasar» @JorgeCalabres #Horizonte pic.twitter.com/eSsBEMLyv7 — Horizonte (@HorizonteCuatro) June 16, 2026

El colaborador detalló cómo, según las informaciones que maneja El Español, Leire Díez —la denominada “fontanera” del PSOE vinculada a Ferraz y al entorno de Santos Cerdán— habría intentado obtener datos personales de periodistas a través de bases policiales. “Hay dos clases de periodistas: los que estamos en este programa y los que han colaborado con ellos”, denunció Calabrés, defendiendo el trabajo de investigación de aquellos que han destapado supuestas maniobras para desacreditar informaciones incómodas y calificarlas de “ciencia ficción”.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de alta tensión política. El ‘caso Leire Díez’ ha sacado a la luz presuntas operaciones para penetrar en instituciones como la Guardia Civil y utilizar recursos públicos contra adversarios políticos y periodistas críticos. Calabrés no solo habló de ataques puntuales, sino de una estrategia sistemática contra la libertad de prensa.

“El objetivo es silenciar, desprestigiar y, si es posible, judicializar a quienes no se pliegan al relato oficial”, resumió.

El presentador, conocido por su estilo prudente en temas de alta sensibilidad, escuchó con atención las predicciones de Calabrés sobre futuros intentos de presión sobre medios y reporteros.