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EN ‘ESPEJO PÚBLICO’ (ANTENA 3)

Ketty Garat acongoja al imputado Zapatero: «Tiene muchos motivos para estar preocupado»

La periodista vincula la preocupación del expresidente con sus presuntos negocios en mercados de materias primas como el petróleo, el oro, el níquel y el gas natural

Ketty Garat en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)
Ketty Garat en 'Espejo Público' (Antena 3) PD
Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero | Ketty Garat | Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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La periodista Ketty Garat encendió todas las alarmas en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con unas contundentes declaraciones en ‘Espejo Público’ de Antena 3, justo horas antes de que el exlíder socialista tenga que comparecer en los tribunales.

Garat aseguró sin rodeos que Zapatero “tiene muchos motivos para estar preocupado”. Según la periodista, el expresidente lleva “varios días, casi semanas” inquieto ante el avance de las investigaciones que le salpican tanto en España como en el extranjero.

La periodista de The Objective vinculó directamente la preocupación de Zapatero con las informaciones que han salido a la luz sobre sus presuntos negocios en mercados de materias primas como el petróleo, el oro, el níquel y el gas natural. “Queda precisamente que se desarrolle hasta qué punto se puede explicar que Zapatero fuera el vértice de un entramado internacional de tráfico de influencias”, señaló Garat. Según sus palabras, la investigación judicial todavía tiene un “amplio recorrido” por delante.

Uno de los puntos más explosivos de la intervención de Garat fue la referencia a las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. La periodista indicó que los investigadores barajan como “bastante probable” la hipótesis de que estas piezas no fueran simples regalos o herencias, sino una forma de pago por favores políticos.

“No sabemos si estas joyas son una forma de pago o no, pero sí sabemos que los investigadores están barajando esta opción”, afirmó.

Garat también destacó el impulso que está recibiendo la causa gracias a la colaboración de Víctor de Aldama. Aunque no confirmó que las acusaciones de Aldama sobre la financiación de la Internacional Socialista estén plenamente acreditadas, sí subrayó que su testimonio está acelerando las pesquisas.

Sobre la posible implicación de las autoridades estadounidenses, la periodista fue cauta pero elocuente: “En Estados Unidos va muy avanzada la investigación”.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Zapatero, quien se enfrenta a un sumario que combina testimonios, documentos y registros que apuntan a una posible red de influencias vinculada a Venezuela y otros países.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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