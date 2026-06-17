¡Tremendo enganchón! Toni Bolaño y Elisa Beni acaban a gritos en el plató de Susanna Griso

Saltaron chispas.

En la edición de este 17 de junio de 2026 de Espejo Público, el debate político alcanzó niveles de alta temperatura cuando Toni Bolaño y Elisa Beni protagonizaron un intenso enfrentamiento sobre la estrategia de PP y Junts para ir a elecciones generales y la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Todo comenzó cuando Toni Bolaño criticó duramente la iniciativa de populares y nacionalistas catalanes:

“Las normas democráticas se respetan, y la prerrogativa constitucional no se llama una moción pidiendo las elecciones, se llama moción de censura. La incapacidad de PP y Junts es de estar jugando a esa cosa estrafalaria, porque tienen un modelo democrático para tirar al Gobierno abajo, que es presentar la moción de censura, pero ahí no se ponen de acuerdo. Ahora Junts ha descubierto que tiene una situación compleja en Cataluña. Illa ha pasado un año horribilis sin apenas rasguños por parte de Junts y quieren forzar unas elecciones porque tienen pánico a ir a unas elecciones municipales porque ahí pueden quedar muy desangrados, unas elecciones generales les garantiza que Alianza Catalana no se presenta y pueden coger impulso. En esas estamos, pónganse de acuerdo y presenten una moción de censura y dejen de jugar al gato y al ratón”.

Bolaño argumentó que Junts busca forzar elecciones ante el miedo a las municipales, donde podrían perder fuelle frente a Alianza Catalana, mientras que una generales les resultaría más favorable.

Elisa Beni no tardó en replicar con contundencia:

“¡El día de la marmota!”

Y continuó:

“Es espurio que Junts quiera cuidar sus intereses electorales pero no es espurio que Sánchez patee toda la democracia para sus intereses electorales”.

El intercambio subió rápidamente de tono:

Toni Bolaño: El día de la marmota es la incapacidad de la derecha de presentar una moción de censura. Elisa Beni: Toni Bolaño: ¡No, no, no! Elisa Beni: La moción de confianza está en la Constitución pero debatir lo que haya que debatir en el parlamento. Debatir si son conveniente las elecciones, forma parte del debate político en el parlamento y en una democracia, no se amordaza el parlamento ¡A ver si se enteran ya! Toni Bolaño: ¡Que presente una moción de censura! La moción está ahí. Elisa Beni: ¡Que ellos quieren debatir otra cosa! ¡Que ni Sánchez ni tú les podéis decir lo que quieren debatir! Un grupo parlamentario tiene derecho a debatir lo que quiera.

La presentadora Susanna Griso tuvo que intervenir para poner orden:

“¡A ver si os ordenáis un poquito que la gente en casa no entiende nada!”.

El cruce de gritos refleja la elevada tensión que se vive estos días en la política española, con la sesión de control al Gobierno marcada por el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, y el eco de las comparecencias judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero y Begoña Gómez.