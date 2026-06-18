Ana Rosa zurra de lo lindo al caradura Zapatero y desmonta su teatro ante el juez Calama

Sin rodeos.

En su editorial de este jueves 18 de junio de 2026 en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), la presentadora cargó con dureza contra José Luis Rodríguez Zapatero tras su comparecencia en la Audiencia Nacional, donde está imputado por cuatro delitos relacionados con el caso de las joyas y otros asuntos.

“Les pido confianza, no les decepcionaré. Zapatero nos pide fe, como el 14 de marzo de 2004, cuando nos prometió que el poder no le iba a cambiar. Confianza ciega”, comenzó Ana Rosa.

La conductora recordó que Zapatero, acusado de cuatro delitos, salió de la Audiencia Nacional “como entró, sin medidas cautelares, pero igual de imputado”. Según el juez, existen “indicios razonables de delito”.

Ana Rosa invitó a seguir el rastro de las pruebas, comparándolo con Pulgarcito: “Solo hay que hacer como Pulgarcito en vez de migas de pan, podemos seguir los rastros de los zafiros de Zambia, que llevaba y que tenía en su caja fuerte. Las pruebas dicen una cosa y ZP dice otra. Pocos argumentos y mucho victimismo”.

La presentadora destacó el contraste entre las versiones:

“Para Zapatero, la verdad tiene dos caras, una cara tan dura como sus diamantes y otra cara, la verdad de los hechos. La cara dura de la verdad decía que las joyas tenían un valor de 50.000 euros y los hechos tasan las joyas en 1.300.000”.

Además, criticó que Zapatero “no dijo ni una sola palabra al juez” sobre las joyas. “Como decía Cicerón, la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”, sentenció. Ana Rosa también señaló que Zapatero se desvinculó de Plus Ultra y de su amigo “Julito”, y ironizó con que “solo le ha faltado echarle la culpa a Gertru secretaria, aunque para el PSOE, no se preocupen, la culpa de todo es de Donald Trump”.

En medio del escándalo, apuntó que “el Gobierno es el perro del hortelano, ni vota, ni deja votar”. Tras 29 días desaparecido, Zapatero defendió su inocencia, “sin embargo, el juez pues no quedó convencido, por lo que el presidente aún tiene mucho trabajo por delante”.