El doctor Cabrera deja alucinando a todos con la última voladura de Zapatero

Tremendo.

El analista y tertuliano Doctor Cabrera volvió a dejar boquiabiertos a los espectadores de ‘Horizonte’ (Cuatro) en la noche de este 17 de junio de 2026 con un análisis demoledor sobre la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama y el papel clave de Julio Martínez en el caso Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno compareció el miércoles 17 de junio en la Audiencia Nacional como investigado en una causa que indaga una presunta trama de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero, que accedió por la puerta de autoridades, negó de plano haber ejercido cualquier tipo de influencia para favorecer a la compañía y aseguró que su relación se limitaba a trabajos de consultoría a través de Análisis Relevante, la empresa vinculada a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez mantuvo los indicios racionales de criminalidad tras la declaración, aunque no impuso medidas cautelares como la entrega del pasaporte.

Durante su intervención en ‘Horizonte’, el Doctor Cabrera no se guardó nada y expuso con crudeza la situación:

“Julio Martínez está en el punto crítico de poder derrumbarse y si se derrumba, se viene abajo la estructura. Zapatero se cree un enviado de la izquierda divina y Julito es un mecanismo más, un gestor más de las penumbras”.

El tertuliano cargó duramente contra lo que considera una clara desigualdad ante la ley:

“La ley no es igual para todos. Cualquier otra persona habría entregado hoy el pasaporte sin duda por los indicios racionales de criminalidad y todas las pruebas y delitos que se le imputan. Es absurdo. Da igual que el juez diga por prudencia política…”.

Cabrera fue más allá y pronosticó la reacción del expresidente ante una eventual prisión:

“Si entrara en la cárcel, para Zapatero sería la culminación espiritual de su carrera, se vería llegado a los altares como Pablo Iglesias”.

Sobre la actitud mostrada por Zapatero al llegar y declarar, señaló:

“Ha declarado ante el juez, señal de que él estaba convencido de defender su verdad. Cuando ha entrado por las escaleras y oía gritos pensaría que no eran gritos de corrupto, tiene otro mundo, oye otros gritos, y va a defender a ultranza su inocencia”.

El caso gira en torno a la presunta red en la que Julio Martínez habría actuado como receptor y ejecutor de instrucciones, con pagos millonarios que, según la investigación, terminaron beneficiando al entorno de Zapatero. El expresidente ha negado rotundamente liderar trama alguna y ha defendido su “honradez”, mientras que fuentes judiciales mantienen que los indicios no se han desvirtuado.