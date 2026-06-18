El sabio consejo de Nacho Abad al juez Calama ante la burda jugarreta de Zapatero para ‘colarle’ las joyas

Miente más que habla.

El periodista Nacho Abad ha lanzado este 18 de junio de 2026 un contundente análisis en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) sobre la declaración realizada por José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama.

Abad desmontó la versión ofrecida por el expresidente respecto al origen de unas joyas valoradas en más de un millón de euros, calificándola de “verdad muy conveniente y oportuna”. Según la explicación del entorno de Zapatero, las joyas fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita a Madrid en 2007. Esta versión buscaría evitar cualquier acusación de contrabando, al alegar que las piezas entraron de forma irregular por otra persona ya fallecida, con el objetivo de invocar la prescripción del posible delito.

Nacho Abad expresó abiertamente su escepticismo:“Querido José Luis, qué verdad más conveniente, qué verdad más oportuna. Le confieso, presidente, que yo no me la creo. ¿Por qué no se la contó usted ayer al juez? Si es tan sencillo, luego le dices, Calama, mira, que no tengo ningún papel, no tengo foto, que lo acredite, pero que pasó así y te dice pues vamos a preguntarle a Abdalá, no, que Abdalá ha muerto. ¡Ah! Entonces no te puede negar”.

El periodista señaló que existe una “grieta” clara en esta versión y ofreció al juez Calama una serie de diligencias concretas para verificarla.

“Si yo fuese el juez Calama, llamaría a declarar a todos los funcionarios que ese día estuvieran en Moncloa desde los de protocolo al personal de limpieza. A ver si alguien vio como el emir le entregaba esas joyas a Zapatero y hay un testigo. Porque alguien tuvo que verlo, esas joyas llaman la atención”, afirmó.

Abad también recomendó solicitar todas las fotos del momento de la entrega, que deberían existir en los archivos oficiales de Moncloa, así como tomar declaración a traductores y demás personal presente.

Incluso sugirió oficiar a una comisión internacional para recabar el testimonio de los acompañantes del rey Abdalá.

“Me malicio que no todos estarán muertos. Me malicio que habrá testigos que acrediten la presencia de esas joyas. Mejor dicho, que no la acrediten”, concluyó.