Ana Rosa fulmina al pringoso Zapatero por enviar a sus hijas al ‘infierno judicial’

Hay que ser muy canalla para pringar a un hijo.

En su habitual editorial de este 19 de junio de 2026, en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), la presentadora Ana Rosa Quintana cargó con dureza contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su reciente declaración judicial en el caso Plus Ultra y la posterior imputación de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria.

“Durante años, miles de padres españoles se han desesperado con los estudios de sus hijos, apuntándolos a escuelas de idiomas, a carreras universitarias, a formación profesional… El futuro estaba en la maquetación”, ironizó Quintana al comienzo de su intervención.

La comunicadora comparó los supuestos trabajos de las hijas de Zapatero con obras de grandes artistas: “Dicen que Dalí pagaba en los restaurantes de lujo haciendo un dibujo en una servilleta, las hijas de Zapatero te maquetaban un informe que ni Van Gogh después de muerto. Ni a Picasso le pagaron tanto cuando la República le encargó el Guernica”.

Ana Rosa Quintana destacó que el propio expresidente ha reconocido ante el juez Calama que propuso los nombres de sus hijas para trabajar en la presunta trama relacionada con el rescate de Plus Ultra. Según la presentadora, no solo realizaban maquetaciones, sino también vídeos corporativos a razón de 10.000 euros por segundo.

“El expresidente ahora quiere salvar a sus hijas del infierno judicial, pero ha sido él. Supongo que nunca lo pensó quien las ha arrastrado. En el nombre del padre”, sentenció Quintana.

La presentadora repasó la declaración de Zapatero, describiéndola como titubeante: pidió más tiempo para explicarse y su estrategia fue negarlo todo. “El presidente de la memoria no se acuerda de prácticamente nada”, ironizó, refiriéndose a que solo acertó a decir que sus hijas no tuvieron contratos directos con la administración pública. También mencionó las “joyas de la abuela” y la falta de documentos.

Quintana recordó además el apoyo expresado por Pedro Sánchez al expresidente y criticó la recomendación de Zapatero en 2007 de comer carne de conejo durante la crisis, mientras supuestamente guardaba joyas de alto valor. El juez, según ella, resumió la situación en cuatro palabras: “Oiga, quién cobra es usted”.

El caso ha escalado judicialmente: el juez José Luis Calama acordó investigar a las hijas de Zapatero y a su secretaria como investigadas en el marco del caso Plus Ultra, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, poco después de la declaración del expresidente.