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EN 'HORIZONTE' (CUATRO)

El doctor Gaona ‘disecciona’ vivo al imputado Zapatero por creerse intocable

El psiquiatra forense analiza en 'Horizonte' la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional, donde fue citado como investigado

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Viven fuera de la realidad.

El doctor José Miguel Gaona, psiquiatra forense, ofreció un análisis psicológico y político de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Gaona no habló de patología mental, sino de una “disociación” en la percepción de la realidad por parte del expresidente.

“Desde el primer momento dijimos en este programa que seguramente Zapatero sufriese algún tipo de disociación. No estoy hablando de enfermedad mental, que quede clarísimo. Sino dos maneras totalmente y radicalmente cortadas en las cuales él divide la realidad”, comenzó Gaona.

El experto describió dos versiones del exlíder socialista: “Hay un Zapatero que todos hemos visto en los años pasados, en el que es un icono de la transparencia, la bondad, de la honradez, del feminismo… Y luego, hay un Zapatero oscuro que se mueve entre tinieblas. Y luego está este Zapatero que parece que está disociado”.

Gaona subrayó que Zapatero compareció como imputado e investigado, no como expresidente:

“No, usted no está citado aquí como expresidente aunque lo sea, sino como imputado e investigado por una serie de cuestiones como cualquier otro ciudadano”.

El psiquiatra forense criticó duramente la mentalidad de muchos líderes políticos:

“La mayor parte (de los que han llegado al poder) se cree incombustible y además, intocable. Lo que da idea de por qué tantos, incluso P.S. que se dedica a justificarle. Porque se creen intocables hasta el último momento. Y no se dan cuenta que son funcionarios nuestros”.

Contexto de la comparecencia

Zapatero declaró este miércoles en la Audiencia Nacional en calidad de investigado en relación con el caso Plus Ultra y otros asuntos, incluyendo el hallazgo de joyas en su despacho durante registros de la UDEF. El expresidente negó haber influido en funcionarios para el rescate de la aerolínea y se declaró inocente de los delitos que se le atribuyen.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado como investigadas a las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria personal, María Gertrudis Alcázar, en el marco del caso Plus Ultra. La decisión, adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción apenas un día después de la declaración de Zapatero, responde a indicios de que la agencia de comunicación de las hijas, Whathefav S.L., habría tenido un papel instrumental en la canalización u ocultación de fondos presuntamente procedentes de la trama de tráfico de influencias. Por su parte, Gertrudis Alcázar es considerada una “pieza operativa esencial” de la red, al gestionar la comunicación y el correo del expresidente. El magistrado las cita para que se personen en la causa y ejerzan su derecho de defensa, previsiblemente en las próximas semanas.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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