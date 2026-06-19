Marcos de Quinto alucina con la escandalosa cantidad que se embolsaron las hijas de Zapatero por un vídeo: «10.000 euros por segundo»

Absolutamente bochornoso.

El publicista y empresario Marcos de Quinto no ha ocultado su asombro al conocer los detalles de uno de los contratos que investiga el caso Plus Ultra. La empresa Whathefav SL, propiedad de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, habría cobrado 500.000 euros por un vídeo de menos de un minuto de duración, lo que equivaldría a unos 10.000 euros por segundo.

Durante su intervención en ‘Espejo Público’ (Antena 3), este 19 de junio de 2026, de Quinto calificó la cifra de “absolutamente escandalosa”. El experto en publicidad, con miles de anuncios a sus espaldas, mostró su incredulidad ante lo que considera un despropósito económico.

“Es mucho dinero, absolutamente escandaloso”, afirmó. Además, ironizó sobre las declaraciones del expresidente Zapatero en las que aseguraba que no habían querido contratar con la Administración. “Si vas a contratar un vídeo con la administración y necesitas tres presupuestos, como coloques esto que vale 500.000…”, señaló, destacando que un importe de ese calibre sería imposible de justificar en cualquier procedimiento público.

De Quinto comparó el trabajo con producciones reales del sector. Explicó que un vídeo de boda nunca alcanza medio millón de euros y que un vídeo de 55 segundos realizado con imágenes de stock (banco de imágenes) tiene un coste real de entre 200 y 600 euros. Incluso si se trata de contenido propio y editado, el precio oscilaría entre 400 y 700 euros.

“Las herramientas que estas chicas necesitarían, como Canva Pro o Adobe Premiere, requieren suscripciones de unos 30 euros al mes”, añadió, restando aún más credibilidad al elevado importe facturado.

Para poner la cifra en perspectiva, el publicista mencionó uno de sus propios proyectos: “Yo tengo una productora que el coste del documental que hemos rodado siete horas son unos 100.000 euros de coste”. Es decir, una producción profesional de siete horas de grabación real costó cinco veces menos que el vídeo de 55 segundos atribuido a las hijas de Zapatero.