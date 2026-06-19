El terrorífico aviso de Tomás Gómez sobre el próximo plan de Sánchez: “Puede ser mortal”

Hay turbulencias en Ferraz.

El exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, lanzó una de las advertencias más graves y directas contra Pedro Sánchez en los últimos tiempos. Este 18 de junio de 2026, en ‘Horizonte’ (Cuatro), Gómez vinculó la reciente imputación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero con un posible punto de inflexión que podría desencadenar un “cambio de estrategia” demoledor para el actual presidente del Gobierno.

El contexto es el caso Plus Ultra. Este jueves, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputó a Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente Zapatero, y a su secretaria de toda la vida, Gertrudis Alcázar, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La decisión se produce poco después de la declaración del propio Zapatero y sitúa a la empresa ‘What The Fav’ en el centro de la investigación.

Tomás Gómez, que mantuvo una relación histórica con Zapatero dentro del PSOE, no dudó en calificar el momento como especialmente delicado:

“Zapatero tiene una debilidad por las hijas. Por eso, una sorpresa que nos hemos llevado muchos es cómo pueden estar metidas en todo esto. Gertrudis es la secretaria de toda la vida, de una lealtad a Zapatero absoluta. Creo que el gran punto de inflexión psicológico para Zapatero no fue ayer; creo que es hoy, con la imputación de las hijas.

Solo lo he visto enfadado una vez y fue cuando apareció la foto con sus hijas en la Casa Real. Me sorprendió mucho porque su carácter siempre ha sido muy autocontenido, por lo tanto, es probablemente lo que más daño y lo más grave que le ha pasado en todo esto.”

Gómez fue más allá y advirtió de las posibles consecuencias para Pedro Sánchez:

“Hay que estar atento a los próximos días que es cuando Pedro Sánchez suele cometer errores, cuando entra en ese brote de ira, de agresividad, siempre ha ocurrido. Le he visto en varias ocasiones. Hay una diferencia fundamental entre Sánchez y Zapatero. Sánchez no tendría ningún problema en que sus hijas fueran a la cárcel, y eso Zapatero no lo va a permitir. Eso puede dar un cambio en la estrategia judicial, que puede ser mortal y demoledor para Pedro Sánchez y también es posible que vaya por ahí el estado iracundo que tiene. Sánchez, me da la pinta que podría ser objeto de tratamiento. Tuve enfrentamientos muy duros. Cuando entra en este estado, se le nota en la cara demacrada, es cuando comete errores, hay que estar atento en los próximos días.”

Las declaraciones de Gómez llegan en un momento de máxima tensión para el PSOE. La imputación de las hijas de Zapatero ha generado muestras de solidaridad desde el propio Sánchez, quien expresó “empatía y solidaridad” con la familia del expresidente y confió en que todo se aclare. Sin embargo, las palabras del histórico socialista madrileño apuntan a una posible grieta interna de enorme calado.