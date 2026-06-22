Ana Rosa dispara contra los ministros que se rinden a Begoña para ascender en el sanchismo

Implacable.

En su editorial de este lunes 22 de junio de 2026, Ana Rosa Quintana cargó con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y los ministros que, según ella, compiten por defender a Begoña Gómez con el objetivo de obtener ascensos y prebendas en el sanchismo.

“Bienvenidos al reino de la hipérbole. Todo es exagerado”, comenzó la periodista, criticando tanto las medidas cautelares del juez Peinado como la desmedida reacción del Ejecutivo. Ana Rosa señaló que el auto del magistrado, que imputa a la esposa del presidente cuatro presuntos delitos —corrupción entre particulares, tráfico de influencias, malversación de fondos y aprobación indebida—, incluye cautelares “desproporcionadas” que están alimentando el argumentario del Gobierno.

La presentadora destacó que el juez Peinado ha puesto el foco en la Policía al advertir que los agentes que escoltan a Begoña Gómez podrían facilitar su huida, lo que ha provocado que el Ejecutivo salga en tromba a defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

“Han dejado a la Policía a los pies de los caballos y ahora salen en su defensa”, denunció. Ana Rosa recordó las críticas previas del Gobierno y de las cloacas a la UCO y a mandos policiales que investigaban al PSOE, incluyendo el intento de “matar” mediáticamente al teniente coronel de la Guardia Civil.

“Purgaron a mandos policiales por investigar al PSOE y ahora salen en defensa de esa misma Policía que cuestionaban”, subrayó. La periodista también arremetió contra la desproporción de la respuesta gubernamental, que ha llevado incluso al Consejo General del Poder Judicial —un órgano politizado, según su criterio— a estudiar con urgencia una posible multa al magistrado instructor.

“Desde Moncloa se han abierto para que el ministro que mejor defienda a Begoña se lleve el premio de unas vacaciones en La Mareta”, ironizó Ana Rosa, en referencia a las supuestas recompensas por lealtad.

Asimismo, comparó el hashtag ‘Yo con Begoña’ con anteriores campañas de apoyo a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o el propio José Luis Rodríguez Zapatero.

La periodista defendió que, si hay que juzgar al juez, ya existe la Audiencia Provincial para hacerlo, lo que demuestra que el Estado de Derecho funciona. “La única mafia es la que se puso en marcha tras los cinco días de reflexión de un hombre profundamente enamorado”, sentenció.

Y concluyó: “En realidad, la única fuga es la huida hacia delante de un presidente acorralado. Así que si hay que posicionarse, yo con la justicia”.

El editorial de Ana Rosa Quintana refleja la creciente tensión entre parte de los medios y el Gobierno tras la imputación de Begoña Gómez y las medidas cautelares adoptadas por el juez Peinado, que incluyen la retirada del pasaporte y comparecencias cada quince días.