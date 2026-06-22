Luis María Pardo da la voz de alerta ante la jugada del CGPJ contra Peinado

El abogado Luis María Pardo, representante de la acusación popular unificada de Hazte Oír en el caso que investiga al juez Juan Carlos Peinado por su instrucción contra Begoña Gómez, ha criticado duramente la intención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de abrir expediente sancionador al magistrado.

En declaraciones recogidas por ‘Antena 3’, Pardo advirtió de las graves consecuencias que tendría para la independencia judicial que el CGPJ actúe contra un juez mientras el procedimiento sigue abierto y sin que exista aún una resolución firme de la Audiencia Provincial de Madrid que avale o desestime la decisión de Peinado.

“Nosotros con la acusación popular unificada de Hazte Oír se le solicitó la retirada del pasaporte, la firma quincenal y la autorización judicial para salir. Por cierto, se pidieron la retirada de todos los pasaportes que tenga, tanto los pasaportes que pueda tener nacional o diplomático o los que pudiera tener, si los tiene, del extranjero”, explicó Pardo.

El letrado subrayó que las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado son medidas vivas, por lo que, según los artículos 418.5 y 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el CGPJ no puede abrir expediente por falta grave en este momento.

“Peligroso antecedente se crea para la independencia judicial que debe ser inquebrantable si el CGPJ abre expediente a jueces en procedimientos abiertos”, alertó.

Además, Pardo cuestionó la interpretación del CGPJ respecto a los funcionarios policiales. El artículo 418.5 se refiere a “funcionarios de la policía judicial”, no a cualquier agente de la Guardia Civil o Policía Nacional. Según la jurisprudencia y la doctrina, estos son los funcionarios adscritos al juzgado.

En el caso de Begoña Gómez, su servicio de protección depende del servicio de seguridad de la Presidencia del Gobierno, no de la policía judicial. “Si la Audiencia Provincial de Madrid avala al juez Peinado, ¿qué va a hacer el Consejo? ¿Va a abrir procedimiento a los jueces?”, se preguntó retóricamente.

Sobre los pasaportes y el riesgo de fuga, Pardo defendió la proporcionalidad de la medida de retirar los pasaportes a Begoña Gómez. “No tengo duda de que el magistrado considera que es una medida idónea y proporcional para asegurar la acción de la justicia”, afirmó.

Recordó que “España es un país de fugas” y que la experiencia acumulada en este tipo de situaciones justifica un elevado riesgo de fuga. Por ello, insistió: “Los pasaportes los tiene que entregar”.El abogado concluyó que el CGPJ no puede sembrar dudas sobre la actuación de la Policía ni abrir expedientes disciplinarios mientras el procedimiento esté en curso, ya que ello supondría una injerencia inadmisible en la independencia judicial.