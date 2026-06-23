Aldama angustia a Sánchez anunciando un bombazo que lo destruirá

No dejó títere con cabeza.

El empresario Víctor Aldama advirtió tras la sentencia del caso Koldo que lo que ha entregado hasta ahora es solo “un aperitivo” y prometió revelar información “contundente e importante” que afectaría directamente al presidente del Gobierno y a varios miembros del Ejecutivo.

Este 22 de junio de 2026, en el marco de la sentencia por el caso Koldo, Víctor Aldama lanzó un mensaje directo y amenazante hacia Pedro Sánchez y su círculo más cercano en una entrevista en ‘Horizonte’ (Cuatro). El empresario aseguró que dispone de mucha más información que utilizará en el resto de causas abiertas y expresó su firme intención de seguir colaborando con la Justicia.

“Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, voy a seguir colaborando”, señaló. Aldama reconoció las presiones sufridas, incluyendo las que, según él, ejerció la Fiscal General del Estado sobre la Fiscalía Anticorrupción, pero afirmó que la sentencia le da “ese punto de más” para desvelar todo lo que hasta ahora se ha guardado.

“Lo que he entregado es un aperitivo”, ha sentenciado, anticipando que lo que está por llegar será “mucho, contundente e importante”.

Acusaciones directas a altos cargos del Gobierno

Aldama no se limitó a promesas generales. Mencionó expresamente a varios miembros del Ejecutivo y del PSOE: sobre Óscar López, actual secretario de Organización del PSOE y expresidente de Paradores, dijo que “se debería de preocupar” porque estaba al frente de la entidad cuando José Luis Ábalos realizaba fiestas.

De Félix Bolaños aseguró que es “un hipócrita” y reveló que este se puso en contacto con él “ofreciendo una cantidad desorbitada para que no hable y no tumbe al Gobierno”.

Sobre la exvicepresidenta María Jesús Montero, afirmó que, siendo ministra de Hacienda, llamó a la SEPI para paralizar una oferta porque “una persona (Begoña) quiere el edificio”. Aldama consideró que, además de “defenestrada”, debería estar “en cuidados intensivos”.

El mensaje más directo a Sánchez

El tono se endureció especialmente al referirse a Pedro Sánchez. Aldama recordó que el presidente del Gobierno calificó el caso como “menuda inventada”, pero que se está demostrando su veracidad.

Según sus palabras, Sánchez es “el uno” y el caso de la “Fontanera y cloacas” lo sitúa como el “ONE”. Además, relató un encuentro en el Teatro La Latina en el que Sánchez le habría dicho: “gracias, estoy informado de todo”. Para Aldama, lo que menos debe preocupar al presidente es dimitir o convocar elecciones.

“Lo que menos le debe preocupar a Sánchez es dimitir o convocar elecciones, le debería preocupar ir a la cárcel”, aseveró.