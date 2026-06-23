Ana Rosa abochorna al marido de Begoña tras la sentencia a su ex número dos: “Es una condena al sanchismo”

Descomunal.

En el arranque de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) de este martes 23 de junio de 2026, la presentadora Ana Rosa Quintana dedicó su tradicional editorial a la sentencia del ‘caso mascarillas’, calificándola directamente como “la condena al sanchismo” y lanzando duras críticas contra Pedro Sánchez y su entorno más cercano.

“No era una inventada. La sentencia del caso mascarillas es la condena al sanchismo. La organización criminal estaba en el Consejo de Ministros, a la derecha del padre”, comenzó Quintana. La periodista subrayó que la resolución judicial destaca cómo el uso de cargos públicos para el lucro personal provoca la “pérdida de legitimidad institucional”, por lo que, a su juicio, “el presidente debería seguir los pasos del primer ministro británico y dimitir”.

Ana Rosa recordó las 224 páginas de la sentencia, que según ella demuestran cómo “la banda del Peugeot que acompañó a Sánchez comercializó con el dolor de un país que se consumía por la covid mientras se forraba con mascarillas fake”. Citó además al propio Sánchez en el pasado: “Los españoles no podemos normalizar la corrupción”.

La presentadora continuó arremetiendo contra la reacción del Gobierno, que según ella ha optado por “arremeter contra el arrepentido” ante el miedo a lo que puedan declarar otros implicados: “Julito, Leire, Cerdán, Gertrudis, Cristina Álvarez, Barrabés… calentad, que salís”. Criticó al ministro de Justicia por cambiar de criterio respecto a los colaboradores con la Justicia, comparándolo con Groucho Marx.

“Los siete magistrados del Supremo, la élite del Derecho Penal, han respaldado de forma unánime la petición de la Fiscalía”, enfatizó.

En un tono especialmente incisivo, Quintana se refirió al propio Pedro Sánchez:

“El presidente Sánchez vive en su propia Matrix. Ayer dijo que ‘la España del pelotazo ha dado paso a la España del trabajo’. Bravo. Pedro no tiene nada que ver con el exministro del presidente, ni con el exchófer del presidente, ni con el exsecretario de Organización del partido, ni con la mujer del presidente, ni con el hermano del presidente, ni con el exfiscal general del Estado”.

“Tres de los pasajeros del Peugeot han pasado por la cárcel y el cuarto, el number one, se ponía ayer de perfil. Su primera reacción tras conocer que su exmano derecha ha sido condenado a 24 años de prisión fue darnos consejos para combatir la ola de calor. Frente a la corrupción, bebe agua y ponte crema”, sentenció.