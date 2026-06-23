Figaredo (VOX) llama de todo a Sánchez y advierte del pucherazo electoral que prepara

El secretario general del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, José María Figaredo, ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de “psicópata”, “líder de una mafia”, “capo” y “jefe”, y ha denunciado que está preparando un “pucherazo electoral” a través de la Ley de Nietos.

Durante una entrevista en Telecinco, en ‘El programa de Ana Rosa’, Figaredo advirtió que el Ejecutivo actual representa “el Pedro Sánchez más peligroso de todos y que todavía lo va a ser más”. Según el diputado de VOX, Sánchez está dispuesto a “hacer todo lo que sea necesario” para mantenerse en el poder.

“Es un psicópata, el líder de una mafia, es el número uno, es el capo, el jefe”, afirmó Figaredo, en referencia a las recientes condenas judiciales de figuras cercanas al PSOE como José Luis Ábalos y Koldo García.

La Ley de Nietos, en el centro de las acusaciones

El principal argumento de Figaredo es que el Gobierno estaría acelerando las nacionalizaciones previstas en la Ley de Nietos —que facilita la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de emigrantes— con el objetivo de modificar el censo electoral antes de las próximas elecciones generales.

“Están estirando los plazos todo lo que pueden y acelerando la parte de las nacionalizaciones para llevar a cabo una modificación del proceso electoral”, denunció.

Según sus palabras, se trataría de un “pucherazo electoral a través de la Ley de Nietos” que podría suponer “un vuelco electoral, un auténtico robo a cámara lenta”.

Figaredo aseguró que hay más de dos millones de solicitudes procedentes de América y que estas nuevas nacionalizaciones “van a ir dirigidas” por el PSOE para obtener un “empujón” en circunscripciones clave, donde bastarían pocos cientos de votos para decantar un escaño.

“Imagínense, 1.500 votos aquí, 250 allí, que puede suponer que el último diputado de tal circunscripción caiga del lado del Partido Socialista”, ejemplificó. Además, calificó la norma como una “bomba de relojería” cuyo verdadero alcance aún no conoce la ciudadanía.

Golpe de Estado vía Ley de Nietos

El dirigente de VOX fue más allá y señaló que Sánchez pretende “consumar el golpe de Estado vía Ley de Nietos”. Predijo que en el Congreso el Gobierno no dará explicaciones reales sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno, sino que “lanzarán todo el argumentario estándar para tratar de esconderse, engañar y mentir” vendiendo una realidad económica sesgada.Figaredo confió en que las investigaciones judiciales, especialmente las llevadas por la UCO de la Guardia Civil, terminen destapando lo que denominó la “mafia de Pedro Sánchez”.