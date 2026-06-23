El magistrado Villegas da la voz de alarma y confiesa su terror tras la persecución a Peinado: “Es un mártir”

Están en peligro.

El magistrado Villegas lanzó un serio aviso sobre el estado actual de la Justicia en España en ‘El análisis: Diario de la Noche’ (Telemadrid), este 23 de junio de 2026.

Visiblemente preocupado, Villegas ha calificado al juez Peinado como “un mártir del Estado de Derecho” que está siendo “sacrificado en el altar de la libertad” por sus decisiones en el conocido caso Begoña Gómez.

“El juez Peinado es un mártir del Estado de Derecho, lo están sacrificando en el altar de la libertad. Podremos estar o no de acuerdo con sus decisiones, pero ahora mismo es el ejemplo de una Justicia sacrificada a los intereses de los políticos”, ha afirmado. Villegas ha ido más allá y ha confesado su propio temor ante el posible expediente disciplinario contra Peinado:

“Hoy mi función como juez peligra. Mañana no es que me vayan a corregir una decisión errónea que me puede pasar, es que me pueden castigar, me pueden reprimir, pueden utilizar la ley para sancionarme por mis opiniones judiciales. Por hacer mi trabajo. Yo ya no estoy seguro ni tranquilo en mi Juzgado”.

Sobre la sentencia del caso mascarillas

El magistrado ha defendido el fondo de la resolución judicial en el caso mascarillas, subrayando el principio universal de que “el que la hace, la paga”.

“En mi humilde opinión, lo fundamental de esta sentencia es el mensaje: El que la hace la paga. No solamente en España, en todos los países del mundo civilizado, los mafiosos, los golpistas, los narcotraficantes, cuando colaboran con la Justicia obtienen beneficios porque es lo lógico”, ha explicado.

Villegas ha lamentado que este principio básico se ponga en duda cuando afecta a “el poder”. “Por desgracia, cuando la corrupción, la mafia, el crimen organizado, llega al poder, pues hay que tratarlo exactamente igual que cualquier otro caso”, ha aseverado.

Las palabras del magistrado Villegas se producen en un momento de alta tensión en el ámbito judicial español, marcado por las críticas de una parte del Poder Judicial a lo que consideran injerencias políticas y una creciente presión sobre jueces que investigan casos sensibles que salpican a altas instancias del Gobierno.

El mensaje de Villegas es claro: la independencia judicial no solo está amenazada en los casos concretos, sino que el propio ejercicio diario de la función jurisdiccional se ve comprometido por el temor a represalias.