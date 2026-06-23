‘Telepedro’ lleva a la ‘catedrática’ Santaolalla a que opine de la sentencia de Ábalos y el esperpento es tremendo

Se ha convertido en el argumentario oficial de la sincronizada.

En pleno debate sobre la sentencia del Tribunal Supremo en el ‘caso mascarillas’, en el programa ‘Mañaneros 360’ de TVE (La 1), la activista política Sarah Santaolalla fue la colaboradora elegida por la televisión pública española para valorar las condenas a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Santaolalla, sin formación jurídica en el ámbito penal, ofreció su sesudo análisis y estalló con dureza contra la resolución, apuntando directamente a Víctor de Aldama:

«Me parece acojonante que Aldama no vaya a entrar en prisión, que el corruptor y también el corrupto, ha sido el delincuente que se ha beneficiado cuando en este país la gente se moría, él estaba trincando. No ha colaborado con la Justicia, ha colaborado con los medios de comunicación, con la imagen de la Justicia, ha colaborado de plató en plató como si fuera digno concursante de reality fracasado. Esta es la Justicia con Víctor de Aldama. Respecto a las penas impuestas a Koldo y Ábalos, son las penas que era la petición previa. Ha cumplido el tribunal con las penas solicitadas por parte de la fiscalía, es curioso que no haya cumplido con Aldama que es la única pena rebajada y además con trabajos en beneficio de la comunidad como si hubiera sido un delincuente menor, como si hubiese robado, un pequeño hurto, esto es una vergüenza».

La sentencia del Supremo, hecha pública este lunes, condena a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión (con un máximo de cumplimiento efectivo de 16 años y medio) y a Koldo García a 19 años y ocho meses por delitos como organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en los contratos de mascarillas durante la pandemia. A Víctor de Aldama, considerado el principal comisionista, le impone cuatro años y medio, pero suspende la pena de prisión por su colaboración, imponiéndole en su lugar un año de trabajos en beneficio de la comunidad y otras condiciones.

La decisión de ‘Mañaneros 360’ de poner a una activista política en lugar de un jurista o penalista especializado deja con en bolas el rigor de la televisión pública a la hora de seleccionar a los colaboradores televisivos.

En un momento en que se debate la proporcionalidad de las penas y los beneficios por colaboración, la cadena debería priorizar voces expertas que aporten rigor analítico.

La colaboración de Aldama fue clave para avanzar en la investigación, un criterio habitual en la Justicia española para atenuar penas, aunque la izquierda lo ha utilizado como escudo para centrar la resolución judicial en ello.