Ana Rosa hace un repaso de las fétidas Moncloacas en el día más negro de Sánchez

Día complicado para el sanchismo.

En una edición especialmente afilada de ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco), Ana Rosa Quintana no dejó títere con cabeza.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez tambaleándose tras el cúmulo de escándalos, filtraciones y crisis que han marcado las últimas horas, la comunicadora realizó un exhaustivo repaso de los escándalos que salpican al Gobierno: la red de corrupción y abusos de poder que ha convertido La Moncloa en un sumidero.

“Hoy es, sin duda, el día más negro de Sánchez”, sentenció Ana Rosa al inicio del programa.

«El presidente tiene que dar explicaciones sobre la corrupción y su mujer entregará el pasaporte. España está asolada por una ola de calor y por otra ola de corrupción. Es decir, según Sánchez, de la Gürtel, de Bárcenas, de la Kitchen, de la sede de Génova pagada en B, de Marcial Dorado, de Franco y de Díaz Ayuso, mezclándolo todo, como hace Óscar López».

La presentadora desgranó uno por uno los frentes abiertos que asfixian al presidente en el día de San Juan:

«Hace un año Sánchez anunció medidas contra la corrupción tras la imputación de Cerdán. Un año después, la única medida la han tomado los jueces con una condena de 24 años a Ábalos. Si hoy Sánchez quemase por San Juan todo lo malo, la hoguera podría verse desde Soto del Real. El presidente ha cambiado la metáfora de las manzanas podridas por las piedras del camino. Camino Soria, en cuyo Ayuntamiento la Guardia Civil ha detenido a seis personas tras 20 años de Gobierno socialista».

Quintana recordó las Moncloacas que afectan a todo el PSOE el mismo día en que Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso:

«Tampoco hablará de las esmeraldas de Zapatero, ni de joyas, o de su primer Secretario de Organización condenado, su segundo Secretario de Organizaciín imputado, su tesorera imputada, su exchófer condenado, su hermano imputado, su mujer imputada, su directora de la Guardia Civil bajo sospecha, la SEPI y sus socios del PNV salpicados por las Moncloacas con reuniones en Ferraz con corruptos reunidos».

«En estos «tiempos oscuros» de los que habla el Rey, cunde el pánico por si a todos les da por tirar de la manta zamorana, como Aldama. El presidente hablará de tolerancia cero contra la corrupción, dirá que tomaron medidas, que en todos los sitios cuecen Ábalos y que él es una víctima, que este es el Gobierno de la gente y que estará hasta el 2027 y más allá porque la Constitución dice que el mandato es de cuatro años. Como dice Felipe González, debe ser en lo único que va a cumplir con la Constitución. A este Gobierno, la contabilidad moral le sale a devolver. Para Sánchez, sus íntimos corruptos solo son piedras en el camino. Piedras preciosas, como los zafiros de Zapatero», zanjó la comunicadora.