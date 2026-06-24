El doctor Cabrera alerta de la estrategia del Gobierno Sánchez para ‘librarse’ de Peinado: “Le quedan tres meses”

Sin medias tintas.

En el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, este 23 de junio de 2026, el doctor Cabrera analizó la situación del juez Juan Carlos Peinado y denunció lo que considera una maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que continúe en el cargo.

Durante su intervención, Cabrera explicó que tras un juez “hay una persona, no es un Robocop”. A continuación, reveló la existencia de un real decreto preparado en el Ministerio de Justicia, bajo la responsabilidad de Félix Bolaños, que prorrogaría la jubilación de los jueces hasta los 74 años.

“En la mesa de Bolaños hay un cajón donde hay un real decreto que no se va a aprobar por el cual se prorroga la jubilación de los jueces hasta los 74 años. Y no se va a aprobar porque Bolaños ha dicho ya en público que no se aprobará hasta que se jubile el juez Peinado. Ese es el grado de miedo que hay en el Gobierno hacia el juez Peinado”, afirmó.

El colaborador del programa aseguró haber contactado personalmente con el magistrado tras los últimos acontecimientos: “Juan Carlos, en cuanto le cayó la que le ha caído, yo le mandé unos Whatsapp porque no habla con nadie, y le dije ‘fuerza y honor’”.

Según Cabrera, Peinado se encuentra “tranquilo” y consciente de la situación: “Le quedan tres meses, ha hecho lo que tenía que hacer”.

Además, defendió la actuación del juez respecto a la Policía en el caso que investiga a Begoña Gómez: “Lo que ha hecho respecto a la Policía es protegerlos. Porque esos policías están para que tú no seas agredido, no para que no te fugues. Si Begoña dice ‘por favor al aeropuerto’, esos policías la llevan al aeropuerto, coge la escalerilla y se va.”

➡️Dr. Cabrera «Detrás de un juez como Peinado hay una persona, no es un Robocop» #Horizonte pic.twitter.com/ZUQ5ZZYTJg — Jali #STOPokupas (@jaliroller) June 23, 2026

Contexto de la polémica

El juez Juan Carlos Peinado abrió recientemente juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Como medidas cautelares, le retiró el pasaporte, le prohibió salir del territorio nacional y le impuso comparecencias quincenales en el juzgado. La decisión generó una fuerte polémica porque el magistrado argumentó riesgo de fuga, señalando incluso que los agentes de seguridad que la escoltan podrían facilitar una posible huida. La medida ha sido calificada por el Gobierno y su defensa como desproporcionada y con tintes políticos, mientras que las acusaciones populares la defienden como necesaria para garantizar la comparecencia de Gómez en el juicio.