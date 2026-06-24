  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN 'ESPEJO PÚBLICO' (ANTENA 3)

Marcos de Quinto no da crédito ante el circo de Sánchez en el Congreso: “¡Discurso ‘chorrafuerista’!”

El empresario acusa al Gobierno socialista de robar a los españoles y reírse de ellos en la Cámara Baja

Archivado en: Marcos de Quinto | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

Abascal retrata a Sánchez con El Rosco de la corrupción socialista: de la A de Ábalos a la Z de Zapatero

Abascal retrata a Sánchez con El Rosco de la corrupción socialista: de la A de Ábalos a la Z de Zapatero

Absolutamente sonrojante.

El empresario Marcos de Quinto ha cargado con dureza contra el discurso pronunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, este miércoles 24 de junio de 2026, donde compareció para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE el mismo día que Begoña Gómez entrega su pasaporte.

En su intervención en ‘Espejo Público’ de Antena 3, De Quinto no ocultó su indignación y calificó las palabras de Sánchez como un claro ejemplo de discurso ‘chorrafuerista’.

“En Moncloa se han superado, esto es un ejemplo de discurso ‘chorrafuerista’. No solamente esta persona nos roba, además se ríe de los españoles. Antes, hace tiempo, si tu pillabas a un ladrón que te robaba en el momento en el que le descubrías, saltaba por la ventana y se escapaba. Ahora los ladrones se vuelven y se enfrentan, esto es lo que está haciendo este Gobierno. Le hemos pillado robando y en vez de saltar por la ventana y convocar elecciones se ha vuelto contra los españoles diciendo ‘sí y qué’ y eso es lo que hemos visto en ese discurso”, declaró textualmente.

El empresario hizo referencia directa a la comparecencia de Sánchez, en la que el presidente aseguró no haber tenido conocimiento de las prácticas corruptas que llevaron a la condena de su ex número dos, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel en el ‘caso mascarillas’.

De Quinto cuestionó además la capacidad del Gobierno para combatir la corrupción: “¿Cómo va a luchar contra la corrupción Sánchez que es la persona que ha indultado a los que estuvieron implicados en los ERE y que va a indultar al fiscal general del Estado? Es una vergüenza y es una tomadura de pelo a los españoles”.

La intervención de Sánchez en el Congreso se produjo en un momento de alta tensión para el Ejecutivo, tras la sentencia del Supremo y en medio de múltiples casos que salpican al partido. Para De Quinto, lejos de asumir responsabilidades, el presidente optó por una actitud desafiante que, según él, refleja el cambio de comportamiento de los “ladrones” modernos: en lugar de huir, se enfrentan.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]