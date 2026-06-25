Ana Rosa no se traga el circo de Sánchez y mete un palo a Zapatero: “Tiene el pasaporte con más sellos que Willy Fog”

Nadie se lo traga.

En el editorial de este jueves 25 de junio de 2026 en ‘El Programa de Ana Rosa’, la presentadora Ana Rosa Quintana cargó con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y especialmente contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de actuar como un “comisionista internacional” mientras mantenía estrechas relaciones con el actual Ejecutivo.

Según relató la periodista, Sánchez compareció para dar explicaciones sobre casos de corrupción que afectan a su entorno, asegurando que él no sabía nada. Quintana ironizó sobre esta postura y sobre el apoyo del socialista Patxi López, quien habría animado a los españoles a salir a la calle con el lema “Yo con Begoña”. La presentadora recordó una frase de Tarradellas para subrayar que “en política se puede hacer de todo, menos el ridículo”.

Ana Rosa Quintana continuó su análisis destacando que la mujer del presidente, Begoña Gómez, entregó su pasaporte el día anterior, aunque había intentado evitar su retirada alegando la proximidad del verano. En ese contexto, lanzó su crítica más directa contra Zapatero: “El que tiene el pasaporte con más sellos que Willy Fog es Zapatero”. La comunicadora recordó la defensa encendida que Sánchez hizo del expresidente y reveló datos de un informe de la UDEF según el cual Zapatero habría actuado como comisionista, percibiendo 10.000 euros en dietas por viaje y 200.000 euros a través de una offshore para favorecer a una empresa peruana en Bolivia.

La presentadora señaló además que, según la UDEF, Zapatero se reunía decenas de veces con Sánchez y sus ministros al mismo tiempo que facturaba millones gracias a su influencia. “Esto sí que es ser un influencer, y sin saber mandar ni un email”, ironizó. Quintana añadió que Sánchez defendió más a Zapatero que a su propia mujer y mencionó detalles de la agenda de la secretaria del expresidente, Gertru, que incluiría peticiones recurrentes de “peluquería y cejas”. “Las mentiras tienen las cejas muy cortas”, sentenció.

En su intervención, Ana Rosa Quintana también apuntó que Zapatero niega haberse reunido con José Luis Ábalos por el caso Plus Ultra, pero su agenda demostraría lo contrario. La periodista vinculó estas cuestiones con otros escándalos, pasando “del Falcon al desfalco”.

La conductora recordó que Sánchez afirmó que la corrupción en el PSOE no es generalizada y criticó la celebración de una cuestión de confianza en la que, según ella, hasta sus socios le dieron la espalda, aunque el presidente insistió en continuar para “salvar” a España de la presidenta madrileña Isabel Ayuso.