Entrambasaguas deja a cuadros a Iker Jiménez al relatar lo más surrealista que vivió con un periodista del ‘club 61’

Vergonzoso.

En la última emisión de ‘Horizonte’ en Cuatro, este 24 de junio de 2026, el periodista de investigación, Alejandro Entrambasaguas, protagonizó uno de los momentos más tensos y reveladores del programa al compartir un anécdota personal que dejó visiblemente sorprendido al propio Iker Jiménez y al resto del panel.

El jefe de investigación de ‘El Debate’ expuso con detalle el funcionamiento del llamado ‘club 61‘, un grupo de periodistas que, según informes de la UDEF y la Guardia Civil, habrían mantenido contactos estrechos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que habrían actuado de forma coordinada para defender la imagen del Gobierno.

Entrambasaguas explicó que la lista de comunicadores que aparecen en los volcados policiales coincide, en gran medida, con aquellos que sistemáticamente desmentían o atacaban las investigaciones publicadas por medios independientes sobre presuntas irregularidades del Ejecutivo.

“La lista de todos los periodistas cercanos al Gobierno que aparecen en este volcado de la Policía Nacional coinciden con los mismos que estuvieron contribuyendo a decir que todo era falso de lo que publicábamos”, afirmó con rotundidad.

Pero fue el relato de su encontronazo personal lo que generó mayor impacto en el plató. El periodista contó cómo, tras declarar públicamente que había intentado contactar con Zapatero para pedirle su versión de los hechos y no había obtenido respuesta, una periodista del citado grupo le espetó por lo bajo: “¿Por qué será?”. La réplica de Entrambasaguas fue inmediata y demoledora: “A lo mejor te tendría que preguntar por qué a ti te coge el teléfono”.

Este intercambio, relatado con precisión quirúrgica, generó un silencio elocuente en el estudio. Iker Jiménez, conocido por su estilo analítico y mesurado, mostró una expresión de sorpresa y asombro.

El ‘club 61’ ha saltado a la actualidad tras un informe de la UDEF entregado en el marco del caso ‘Plus Ultra’, en el que se señala que Zapatero habría conversado con “muchos” de estos profesionales. Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se trataría de un grupo predispuesto a favorecer la imagen del Ejecutivo en lugar de ejercer una labor fiscalizadora independiente.

Entrambasaguas no se limitó a la anécdota. Desarrolló cómo estos periodistas habrían formado parte de lo que algunos denominan “máquina del fango”, contribuyendo a desacreditar informaciones incómodas para el poder. El colaborador subrayó la surrealidad de la situación: periodistas que, en teoría, deberían buscar la verdad, parecen priorizar el acceso privilegiado y la protección de ciertas figuras políticas.