Bestial enfado de Bea Talegón con la izquierda que aplaude como foca: “Llena de mierda la democracia”

Dan vergüenza ajena.

Este 25 de junio de 2026, en ‘Horizonte’ (Cuatro), la analista política y exsocialista Bea Talegón estalló con dureza contra la actitud de la izquierda parlamentaria, a la que acusó de responder con aplausos mecánicos y tribales ante los escándalos que salpican al Gobierno, en lugar de exigir explicaciones y asumir responsabilidades.

Talegón lamentó que esta conducta no solo evidencia una profunda polarización, sino que supone un retroceso en la calidad democrática del país.

En su intervención, Talegón se refirió directamente a las imágenes en el Congreso de los Diputados, cuando el todavía ministro José Luis Ábalos fue interpelado por el escándalo que entonces comenzaba a estallar. Según relató, toda la bancada socialista respondió con un aplauso prolongado de casi noventa segundos. “Aplauden como focas”, afirmó sin ambages, calificando esta reacción de “irresponsable” e “infantil”.

Para la analista, este comportamiento refleja “el rechazo emocional al adversario” más que un debate político racional, y contribuye a degradar la esencia de la política como arte de alcanzar acuerdos por el bien común.

Talegón mostró especial preocupación por las declaraciones de Patxi López, que a su juicio remueven cuestiones que su generación consideraba superadas. Denunció que sectores de la izquierda estarían rescatando el “guerracivilismo” como herramienta política, obligando a las nuevas generaciones a responder por las decisiones de abuelos o padres que vivieron la Guerra Civil y la posterior división en bandos.

“Gente de nuestra generación sabemos que a nuestros abuelos les tocó estar en un bando o en otro”, recordó, criticando que se utilice esta herencia dolorosa para encasillar ideológicamente a los ciudadanos y justificar posiciones actuales. En este sentido, la exmilitante socialista acusó a “esta gentuza” —en sus palabras— de remover heridas del pasado con el objetivo de tapar “toda la corrupción y corruptela”, así como la falta de respeto al sistema judicial, a las instituciones democráticas y a los medios de comunicación.

Según su análisis, esta estrategia de polarización extrema busca “minar” y “llenar de mierda” los pilares fundamentales de la democracia: la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto al pluralismo.

Talegón insistió en que España está retrocediendo en calidad democrática precisamente cuando más necesita madurez institucional.

“La política es el arte de llegar a acuerdos, de alcanzar objetivos por el bien común de una sociedad, desde puntos de partida diferentes”, subrayó.

Sin embargo, lamentó que la respuesta actual de parte de la izquierda parlamentaria sea el aplauso incondicional y la reactivación de discursos divisivos que, en lugar de unir, enfrentan a los españoles con argumentos del siglo pasado.

Talegón no ahorró calificativos para describir lo que considera una deriva peligrosa: irresponsabilidad, infantilismo y un uso táctico de la memoria histórica con fines partidistas que ensucia el debate público y debilita las instituciones.

Esta intervención se produce en un momento de alta tensión política, marcado por diversos casos de corrupción que salpican al PSOE y a sus socios de investidura. Para Talegón, los aplausos cerrados no son un gesto de apoyo interno, sino la manifestación de un cierre de filas que prioriza la lealtad partidista por encima del escrutinio democrático y la rendición de cuentas. Una actitud que, a su juicio, daña gravemente la salud de la democracia española.