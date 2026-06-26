Sarah Santaolalla toma por idiota al personal: ¡Así justifica su cena en casa con Zapatero y ‘Javierito’!

Sonrojante.

La activista política Sarah Santaolalla ha protagonizado un esperpento al intentar defender su cena privada en casa con José Luis Rodríguez Zapatero junto a Javier Ruiz, tras la filtración de parte de la agenda del expresidente.

En lugar de dar explicaciones convincentes, en el plató de ‘Malas Lenguas’ (TVE), Santaolalla ha optado por atacar a los medios que han publicado la información y por tratar de normalizar una relación demasiado estrecha entre cierta prensa y el exdirigente socialista.

La pareja de Javier Ruiz asegura que “todos comemos semanalmente con políticos de todo el arco”, como si cenar en casa de Zapatero fuera lo más normal del mundo. Incluso se atrevió a lanzar una provocación al juez José Luis Calama, invitándole a filtrar supuestas visitas de “señorías del PP” a su domicilio. “Aparece gente de Atresmedia, Mediaset, Onda Cero… pero solo sacan a Javier Ruiz y a mí”, se quejó, intentando diluir su caso entre otros nombres.

Lejos de mostrar transparencia, Santaolalla cargó con dureza contra quienes cuestionan estas cenas: acusó a sus críticos de “mentir”, de “compadrear con Villarejo”, de ser “delincuentes” y “villarejines”.

También habló de “golpismo” y exigió “más decencia”, en un tono arrogante y agresivo.

En vez de reconocer que una cena en el domicilio particular de un expresidente puede generar legítimas dudas sobre la independencia periodística, prefirió victimizarse y denunciar una supuesta “cacería” y la vulneración de la intimidad de Zapatero.

Curiosamente, esa defensa de la intimidad no parece aplicarse cuando se trata de filtraciones que benefician a su bando. La periodista insistió en que se reúne con políticos “todas las semanas porque son fuentes”, como si eso justificara todo.

Esta reacción solo confirma una excesiva proximidad y complicidad entre determinados periodistas y el entorno de Zapatero. Lo que pone sobre la mesa el debate sobre los límites éticos entre el periodismo y el poder político, especialmente cuando las reuniones se producen en domicilios privados y lejos del escrutinio público.