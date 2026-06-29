El exsocialista Nicolás Redondo carga sin piedad contra el Comité Federal del partido y suelta un desolador pronóstico

El exsecretario general del PSOE de Euskadi, Nicolás Redondo, se ha convertido en una de las voces más críticas y contundentes contra la actual dirección del partido. Este lunes 29 de junio de 2026, en ‘Espejo Público’ de Antena 3, fue demoledor con el Comité Federal celebrado ese fin de semana y lanzó un desolador pronóstico sobre el futuro del socialismo español.

Tras las cuatro elecciones perdidas y los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno, Redondo lamentó la ausencia total de autocrítica en el seno del partido. “Ni un comentario, ningún balance, ninguna autocrítica”, destacó la presentadora Susanna Griso, a lo que el exdirigente socialista respondió sin ambages.

Redondo comenzó reconociendo que, por primera vez en años, podía darle la razón a Patxi López. “Sánchez ha salido fortalecido”, sentenció. También elogió la valentía del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: “Admiro a Page. La valentía y la fortaleza que tiene que tener para hablar en solitario en un grupo que a mi juicio padece disonancia cognitiva”.

“Una voz de 200 miembros del Comité Federal”, apostilló Griso. Redondo fue más allá: “Una voz porque Sánchez ha logrado, sin ninguna duda, que los socialistas, por lo menos del Comité Federal, crean en una realidad alternativa a la realidad real. Y eso es disonancia cognitiva colectiva, clarísimamente, está fuera de la realidad”.

El PSOE es Sánchez

Para el exsocialista, el diagnóstico es claro y demoledor: el Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en un partido unipersonal. “El Partido Socialista es Sánchez. Hoy no hay alternativa y no hay esperanza hoy dentro del Partido Socialista a medio y largo plazo”.

Redondo comparó la estrategia de Pedro Sánchez con la de Hernán Cortés al quemar las naves: “Decidió la semana pasada hundir los barcos. Hizo lo de Hernán Cortés, solo nos queda ir para adelante e ir todos. Y esa es la estrategia que está llevando con las intervenciones en el Congreso de los Diputados y en el Comité”.

El veredicto de Redondo sobre Sánchez y Begoña Gómez

En el mismo programa, Nicolás Redondo también se pronunció sobre las últimas novedades del ‘caso Begoña Gómez’ y los correos revelados por la UCO.

“Son personas muy tiradas para adelante sin capacidad de autocontrol”, afirmó sobre Pedro Sánchez y su esposa. Redondo señaló el “desahogo” con el que Begoña Gómez avalaba propuestas del empresario Juan Carlos Barrabés y lamentó que la pareja presidencial “no percibió los límites legales, ni éticos ni estéticos que supone estar en Moncloa”.