Soto Ivars deja en bolas a la sectaria Intxaurrondo: «Mentía con tu dinero en tu cara»

La televisión pública española se ha convertido en la cadena ‘privada’ que sirve como aparato de propaganda de Moncloa.

Sus periodistas y tertulianos enchufados para dorarle la píldora a Pedro Sánchez no se cortan un pelo, y todo esto, con el dinero del contribuyente.

El periodista y escritor Juan Soto Ivars desmontó con crudeza y sin contemplaciones la línea editorial militante de ciertos presentadores de TVE, con Silvia Intxaurrondo como principal ejemplo, durante su intervención en ‘Horizonte’ (Cuatro) este 29 de junio de 2026.

Soto Ivars, conocido por su estilo directo y su afición a revisar hemerotecas, expuso cómo una parte de la prensa pública y afín ha construido narrativas falsas o sesgadas, especialmente en torno a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero o Leire Díez, para luego actuar como si nada hubiera pasado.

“Es muy divertido ver cómo tanto en el caso de Zapatero como el de Leire, miremos el que miremos, hay una parte de la prensa que se ha dedicado a mentir. Me fascina ir a las hemerotecas y ver las mentiras que vi en directo”, señaló.

El periodista fue más allá al recordar a “una presentadora a la que le pagamos el sueldo entre todos” en TVE, en clara alusión a Intxaurrondo, destacando cómo estos profesionales difunden información sesgada o directamente falsa con el dinero de todos los contribuyentes. La frase que resume el sentir de muchos espectadores tras el clip es la que ya circula como titular: “Mentía con tu dinero en tu cara”.

“Hay una parte de la prensa que sistemáticamente se ha dedicado a mentir. Me quedo perplejo a posteriori. De la televisión que pagamos, aparece Leire en unos vídeos que publica El Confidencial y te enteras que esta señora es la fontanera del PSOE. En el primer momento, la versión era la que dijo Intxaurrondo mirando a cámara mintiendo y diciendo ‘es una militante’ haciendo callar a los tertulianos. Esa señora estaba mintiendo con tu dinero en tu cara. En esa información ponía que esta militante había ocupado dos cargos de importancia en la empresa del Uranio y Correos. ¿Una militante ha ido a cargos a dedo en empresas públicas y no nos hemos enterado? Me fascina ir a las hemerotecas y ver las mentiras convertidas en una cosa patética e insultante”.

Soto Ivars no se limitó a generalidades, desmontó la doble vara de medir de quienes, desde platós pagados con fondos públicos, han defendido o blanqueado determinadas versiones que la realidad y el paso del tiempo se han encargado de desmentir.