Nicolás Redondo amarga el verano a los socialistas con una negra previsión: “Puede desaparecer”

El exsecretario general del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo Terreros, ha lanzado una de las advertencias más duras contra el partido al que dedicó gran parte de su vida. En declaraciones para ‘Espejo Público’ de Antena 3, este lunes 6 de julio de 2026, Redondo ha afirmado sin ambages que el PSOE atraviesa “la situación más grave de su historia” y que, de continuar la actual deriva, “puede tender a desaparecer”. Un diagnóstico demoledor que llega en pleno verano y que ya resuena con fuerza en las filas socialistas.

Redondo, presidente de la Fundación Para la Libertad y figura histórica del socialismo vasco, no se ha mordido la lengua al analizar el presente y el futuro inmediato del partido. Para él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece “desorientado” y “caótico”, viviendo “en otro mundo” alejado de la realidad española. Esta desconexión, según el exdirigente, se manifiesta en la gestión de múltiples frentes abiertos: desde los casos de supuesta corrupción que salpican a instituciones como la SEPI o Hacienda, hasta la situación “extraordinaria” de sospecha que rodea incluso a la Guardia Civil.

“Es una situación de sospecha y realidad jurídica extraordinaria”, subrayó Redondo, quien también se refirió al caso de Begoña Gómez, esposa del presidente. Aunque reconoció que el procedimiento judicial sigue garantías procesales, criticó los ataques descontrolados contra el juez Peinado y consideró que algunas actuaciones recientes del magistrado, como la retirada del pasaporte, parecen responder a una “posición más personal y vengativa”.

El análisis de Redondo coincide y profundiza en las palabras de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien ya había vaticinado que los próximos meses serían “peores aún” para el PSOE y supondrían “un desangrarse a borbotones”. Para el exlíder vasco, el partido está inmerso en “un proceso de decadencia que nadie puede frenar”. Sánchez, lejos de ser la solución, estaría acelerando esta caída. “Cuanto más tiempo pase, peor, porque no hay ningún remedio a todo esto”, sentenció.

Un partido en decadencia

Estas declaraciones no son aisladas. Redondo, expulsado del PSOE por la actual dirección, ha venido criticando con dureza la evolución del partido bajo el liderazgo de Sánchez, especialmente tras decisiones como la amnistía al procés catalán o la gestión de diversas crisis institucionales. Su diagnóstico apunta a una pérdida profunda de la esencia socialdemócrata: la capacidad de discrepar internamente ha desaparecido, sustituida por una dinámica de control y lealtad personal que, a su juicio, aleja al PSOE de la ciudadanía.