Abascal abochorna a Sánchez con un demoledor pronóstico: “Su único destino es el banquillo”

En plena temporada estival, Santiago Abascal ha irrumpido con fuerza para lanzar un mensaje directo y sin ambages contra Pedro Sánchez. El líder de Vox ha afirmado sin titubeos que el presidente del Gobierno “solo tiene un destino: el banquillo”, en referencia a los múltiples casos de corrupción que rodean al entorno familiar y político del socialista.

En una entrevista para ‘La mirada crítica’ de Telecinco, este martes 7 de julio de 2026, Abascal no dejó espacio para interpretaciones. “No tengo ninguna duda de que a un señor le rodee tanta corrupción en su entorno familiar y político y que él no sepa nada”, declaró el presidente de Vox. Estas palabras llegan en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, marcado por investigaciones judiciales que salpican a figuras cercanas al PSOE y que han alimentado el debate sobre la responsabilidad última del jefe del Gobierno.

La contundencia de Abascal contrasta con el silencio o las respuestas evasivas que, a juicio de la oposición, ha mantenido Sánchez ante los escándalos. El líder de Vox ha insistido en que resulta “increíble” que el presidente pueda desconocer las actuaciones de su círculo más próximo, desde familiares hasta antiguos colaboradores. Esta crítica se enmarca en una estrategia de Vox que busca capitalizar el descontento ciudadano con la gestión del PSOE y posicionarse como la alternativa clara ante lo que considera una deriva de impunidad.

Acuerdos con el PP y advertencias claras

Abascal no solo cargó contra Sánchez. En la misma entrevista analizó la relación entre Vox y el Partido Popular, defendiendo el reciente acuerdo alcanzado en Andalucía con Juanma Moreno Bonilla. “Nosotros estamos satisfechos y creo que el señor Moreno Bonilla también debería estarlo”, señaló. Según el líder de Vox, tras cuatro procesos electorales complejos, su formación ha salido reforzada y ahora ejerce mayor influencia en las políticas que defienden.

Sin embargo, Abascal lanzó una advertencia directa a sus socios de gobierno: Vox abandonará los ejecutivos autonómicos si los pactos no se cumplen. “Aceptamos el resultado de las elecciones y respetamos a nuestros socios, pero saldremos de los gobiernos si no se cumplen nuestros compromisos”, subrayó. Esta postura refleja la voluntad de Vox de no diluir su identidad ideológica dentro de las coaliciones, manteniendo una línea dura en temas como la inmigración y la prioridad nacional en prestaciones sociales.

En este sentido, Abascal defendió medidas como priorizar a los españoles en el acceso a ciertas ayudas: “Si una persona está en riesgo vital, no le vamos a preguntar su nacionalidad. Pero esa sanidad la pagan los españoles con sus impuestos”, argumentó, apelando al “sentido común”.

Negación de crisis interna y ambiciones claras

El líder de Vox también aprovechó la ocasión para desmentir rumores de divisiones internas. “No hay ninguna purga interna en Vox. Las denuncias que hay fracasan”, afirmó con rotundidad. Al contrario, aseguró que el partido vive su mejor momento: “Tenemos más apoyo social que nunca”.

Preguntado sobre un posible papel como vicepresidente en un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo, Abascal fue tajante: “Nosotros nos presentamos a las elecciones para ganarlas. Yo me presento a la presidencia del Gobierno”.