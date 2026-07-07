Nacho Abad sorprende al dar la fecha concreta de elecciones: “Sánchez va a intentar comprar con nuestro dinero…”

Bombazo.

Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) ha lanzado una rotunda predicción sobre el calendario electoral y la estrategia que, a su juicio, seguirá Pedro Sánchez para mantenerse en el poder.

Durante la emisión de su programa en Mediaset, este martes 7 de julio de 2026, Nacho Abad ha sido claro y directo al vaticinar el momento en el que los españoles volverán a las urnas.

“Las elecciones generales serán en el entorno del mes de marzo del próximo año”, afirmó ante las cámaras. Abad estructuró su análisis en cuatro puntos principales. En primer lugar, situó los comicios en marzo de 2027. En segundo lugar, aseguró que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado, pero que estos no llegarán a aprobarse y serán utilizados por el PSOE como material de campaña electoral. El tercer punto se centró en las pensiones. Según el periodista, Sánchez intentará subirlas mediante un decreto Ómnibus que incluirá medidas inaceptables para el Partido Popular, como concesiones relacionadas con la independencia de Cataluña. De esta forma, los socialistas podrían acusar al PP de bloquear la subida de las pensiones.

Por último, Abad pronosticó un fuerte incremento de la renta mínima vital: “Este año la ha subido un 11%. Hay más de 1 millón de receptores netos y más de 3 millones de dependientes de esa subvención por no hacer nada”, señaló.

“Comprar el sillón de la Moncloa con nuestro dinero”, añadió tras exponer sus cuatro vaticinios, Nacho Abad resumió su tesis con una frase contundente:

“Pedro Sánchez se va a intentar comprar con nuestro dinero la presidencia del Gobierno y el sillón de la Moncloa”. El presentador añadió que el éxito de la derecha dependerá en gran medida de los escándalos de corrupción que salpiquen al PSOE: “¿Cuánto más escándalo y más robo de las arcas públicas y más imputaciones, más fácil lo van a tener?”, cuestionó.

Abad cerró su intervención con un tono más distendido, vinculando su afición por las porras deportivas con el Mundial y vaticinando que “España va a ganar este mundial”.