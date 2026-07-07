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EN 'MALAS LENGUAS' (TVE)

Palos a Sarah Santaolalla por salir como una hooligan en defensa de la tetraimputada Begoña Gómez

La activista política acusa directamente de lawfare y corrupción a los jueces

Sarah Santaolalla en &#039;Malas Lenguas&#039; (TVE)
Sarah Santaolalla en 'Malas Lenguas' (TVE)
Archivado en: Begoña Gómez | Juan Carlos Peinado | Pedro Sánchez | Periodismo | Programas | Sarah Santaolalla

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La tertuliana y colaboradora habitual de programas afines al Gobierno, Sarah Santaolalla, ha vuelto a protagonizar un episodio de defensa visceral y desproporcionada de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, que afronta juicio oral por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

En una intervención en ‘Malas Lenguas’ (TVE), Santaolalla elevó el tono hasta límites histriónicos y poco propios de una ‘analista’. Visiblemente alterada, lanzó una batería de preguntas y acusaciones directas contra la Justicia: “¿Dónde está la Audiencia Provincial, dónde está el CGPJ, dónde está un tribunal superior para corregir la anomalía y la barbaridad de las medidas cautelares de Begoña Gómez? ¿Dónde está y cuánto están tardando?”.

La colaboradora fue más allá y arremetió contra el conjunto del sistema judicial: “Tengo la sensación de que hace mucho tiempo en este país las togas han tomado el poder y hay jueces haciendo atajos para sus colegas políticos”. Acusó directamente de lawfare y corrupción a los jueces, responsabilizándolos de que la ciudadanía dude de la Justicia: “Que la gente piense que en este país hay lawfare y que hay jueces corruptos no es culpa de la gente, es culpa de los jueces corruptos, y es culpa de quien ejerce el lawfare”.

Santaolalla se mostró especialmente indignada con las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado (retirada del pasaporte, prohibición de salida de España y comparecencias periódicas), ironizando sobre la vigilancia en cumbres internacionales: “Tenemos a la mujer del presidente, que a ver cómo justifican que en la Cumbre, que hay policías nacionales e internacionales, hay militares, que está vigilado todo pichichi, se va a escapar, ¿qué tiene superpoderes? Ya está bien de tomar el pelo a la gente y sobretodo, que tomen medidas contra el juez Peinado”.

Estas declaraciones han provocado una oleada de críticas en redes. Muchos acusan a la tertuliana de actuar como “hooligan” o “poligonera defensora” del entorno de Moncloa, priorizando la lealtad al Gobierno por encima del respeto a las decisiones judiciales en un caso que ya ha superado varias fases de instrucción y ha sido ratificado en sus líneas principales.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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