El preocupante anuncio de Entrambasaguas tras la autorización del juez a Begoña

En un contexto político y judicial marcado por la tensión, el periodista de ‘El Debate’, Alejandro Entrambasaguas, expresó en ‘Horizonte’ (Cuatro) su profunda preocupación por la decisión judicial que permite a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, mientras se le deniega el permiso para acompañarlo a la cumbre de la OTAN en Turquía (Ankara). Esta resolución parcial, adoptada por el magistrado sustituto ante las vacaciones del juez instructor Juan Carlos Peinado, ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y las posibles presiones del Ejecutivo.

La intervención de Entrambasaguas, pone el foco en la gravedad de los delitos imputados a Begoña Gómez. El juez Peinado la envió a juicio oral por cuatro delitos de corrupción —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida—, que podrían acarrear una pena de hasta 24 años de prisión. Como medidas cautelares, se le retiró el pasaporte y se le impuso la prohibición de salir del territorio nacional, junto con comparecencias periódicas en el juzgado, argumentando un riesgo de fuga y la necesidad de garantizar la presencia en el proceso.

Presiones a los jueces

“A mí lo que me llama la atención es que estamos hablando de una serie de delitos de corrupción muy graves que suman una pena de hasta veinticuatro años de cárcel, no estamos hablando de ninguna broma y tampoco de que no sea una tontería un posible riesgo de fuga”, señaló Entrambasaguas. El analista respeta la decisión judicial, pero cuestiona si el juez pudo haberse sentido presionado. “¿Hasta qué punto el juez se ha podido sentir presionado para decirle a Turquía no puede ir la mujer del presidente del Gobierno pero a Londres sí, por miedo a una posible campaña de acoso y derribo por parte del Gobierno que es lo que hemos visto con el juez Peinado desde el primer día?”, se preguntó.

Entrambasaguas destacó la contradicción en las críticas del Ejecutivo. Mientras ministros como Óscar Puente han denunciado supuestas “conspiraciones” del poder judicial para acelerar las causas contra el Gobierno, ahora se exige rapidez en las medidas cautelares favorables. “Desde el Ejecutivo, ministros como Óscar Puente se estaban quejando de que había una especie de conspiración por parte del poder judicial… Y sin embargo, ahora, estaban pidiendo al juez Peinado que se pronunciara de manera rápida con respecto a estas medidas cautelares”, recordó.

La solicitud de Begoña Gómez se produjo apenas seis días después de la retirada de su pasaporte. La Fiscalía apoyó autorizar ambos viajes, pero el magistrado optó por una solución intermedia: autorizar Londres (del 8 al 10 de julio) por tratarse de un país de la UE con cooperación judicial efectiva, y denegar Turquía al no pertenecer al espacio de cooperación reforzada. Esta distinción técnica ha sido interpretada por algunos como un gesto de equilibrio, pero para otros evidencia posibles temores a represalias políticas.

Entrambasaguas concluyó con un llamamiento claro: “Lo importante es dejar trabajar a los jueces sin ningún tipo de presión”.