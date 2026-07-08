¡Qué esperpento! Esther Palomera se rinde a Sánchez y Begoña desde TVE y acusa a los jueces de ejercer ‘violencia’

Lamentable ataque a la Justicia desde la televisión pública.

En un ejercicio de periodismo militante que avergüenza a la radiotelevisión pública, Esther Palomera convirtió el programa ‘Malas Lenguas’ de TVE en una trinchera de defensa incondicional de Pedro Sánchez y Begoña Gómez este 7 de julio de 2026.

Lejos de cualquier análisis riguroso, la periodista protagonizó una intervención que roza el ridículo al calificar de “violencia judicial” las actuaciones de los jueces que investigan a la esposa del presidente.

Palomera afirmó que Ankara es “el lugar del planeta donde más seguridad haya por metro cuadrado” y que las posibilidades de que Begoña Gómez “se fugue o intente huir de la Policía de todo el mundo” son “remotas o remotísimas”, en relación a que el juez le haya negado acompañar a Sánchez a la Cumbre de la OTAN. Con esta lógica, cualquier medida cautelar contra cualquier investigado con recursos y contactos internacionales sería innecesaria.

La periodista arremetió especialmente contra el juez Peinado: “Es sinceramente improcedente que Peinado se haya ido de vacaciones dejando la patata caliente a un sustituto de sustituto”.

El colmo del esperpento llegó cuando aseguró que “la esposa del presidente del Gobierno está siendo sometida a violencia judicial como no ha habido precedentes en este país”.

La periodista repasó el caso como si se tratara de una persecución arbitraria: “Esta es una causa que empezó investigando el rescate de Air Europa, las concesiones a la empresa de Barrabés, luego la cátedra de la Complutense”. Exactamente. Una instrucción que ha ido sumando indicios y ramificaciones, algo que en cualquier democracia seria se considera normal, pero que Palomera presenta como prueba de saña persecutoria.

Especialmente risible fue su argumento sobre las prohibiciones de viaje: “Se la prohíbe viajar fuera de España, a Ankara pero no al Reino Unido, porque se sostiene que en Turquía no hay una correspondencia penal y en Reino Unido sí cuando ninguno de los dos países pertenece a la Unión Europea”.

Para rematar su defensa del poder, Palomera recurrió al comodín habitual: las encuestas. “Esta semana se han publicado tres encuestas y todas coinciden en que el crédito de la justicia en España está por los suelos”. Según su análisis, la culpa la tienen “determinados jueces” que llevan “causas políticas”. Media docena o una docena de magistrados y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estarían, según ella, bajo sospecha ciudadana por atreverse a investigar al entorno del presidente.

El mensaje de Palomera desde TVE es meridianamente claro: quien investiga a Begoña Gómez no está aplicando la ley, está ejerciendo “violencia”. Quien cuestiona las irregularidades en rescates millonarios, cátedras dudosas o influencias varias no es un periodista, es un golpista judicial.