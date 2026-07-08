  • ESP
    España América
Televisión Programas

EN ‘MALAS LENGUAS’ (TVE)

¡Qué esperpento! Esther Palomera se rinde a Sánchez y Begoña desde TVE y acusa a los jueces de ejercer ‘violencia’

La periodista califica de “violencia judicial” las actuaciones de los jueces que investigan a la esposa del presidente

Archivado en: Periodismo | Programas

Más información

Nacho Abad en &#039;En boca de todos&#039; (Cuatro)

Nacho Abad corta el teatro de Marta Nebot y manda un recado al bravucón Óscar Puente: “Me da vergüenza ajena”

Lamentable ataque a la Justicia desde la televisión pública.

En un ejercicio de periodismo militante que avergüenza a la radiotelevisión pública, Esther Palomera convirtió el programa ‘Malas Lenguas’ de TVE en una trinchera de defensa incondicional de Pedro Sánchez y Begoña Gómez este 7 de julio de 2026.

Lejos de cualquier análisis riguroso, la periodista protagonizó una intervención que roza el ridículo al calificar de “violencia judicial” las actuaciones de los jueces que investigan a la esposa del presidente.

Palomera afirmó que Ankara es “el lugar del planeta donde más seguridad haya por metro cuadrado” y que las posibilidades de que Begoña Gómez “se fugue o intente huir de la Policía de todo el mundo” son “remotas o remotísimas”, en relación a que el juez le haya negado acompañar a Sánchez a la Cumbre de la OTAN. Con esta lógica, cualquier medida cautelar contra cualquier investigado con recursos y contactos internacionales sería innecesaria.

La periodista arremetió especialmente contra el juez Peinado: “Es sinceramente improcedente que Peinado se haya ido de vacaciones dejando la patata caliente a un sustituto de sustituto”.

El colmo del esperpento llegó cuando aseguró que “la esposa del presidente del Gobierno está siendo sometida a violencia judicial como no ha habido precedentes en este país”.

La periodista repasó el caso como si se tratara de una persecución arbitraria: “Esta es una causa que empezó investigando el rescate de Air Europa, las concesiones a la empresa de Barrabés, luego la cátedra de la Complutense”. Exactamente. Una instrucción que ha ido sumando indicios y ramificaciones, algo que en cualquier democracia seria se considera normal, pero que Palomera presenta como prueba de saña persecutoria.

Especialmente risible fue su argumento sobre las prohibiciones de viaje: “Se la prohíbe viajar fuera de España, a Ankara pero no al Reino Unido, porque se sostiene que en Turquía no hay una correspondencia penal y en Reino Unido sí cuando ninguno de los dos países pertenece a la Unión Europea”.

Para rematar su defensa del poder, Palomera recurrió al comodín habitual: las encuestas. “Esta semana se han publicado tres encuestas y todas coinciden en que el crédito de la justicia en España está por los suelos”. Según su análisis, la culpa la tienen “determinados jueces” que llevan “causas políticas”. Media docena o una docena de magistrados y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estarían, según ella, bajo sospecha ciudadana por atreverse a investigar al entorno del presidente.

El mensaje de Palomera desde TVE es meridianamente claro: quien investiga a Begoña Gómez no está aplicando la ley, está ejerciendo “violencia”. Quien cuestiona las irregularidades en rescates millonarios, cátedras dudosas o influencias varias no es un periodista, es un golpista judicial.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]