Soto Ivars ridiculiza a la sincronizada que babosea con Begoña Gómez: «¡Soplagaitez!»

El periodista y escritor Juan Soto Ivars no se mordió la lengua al analizar la polémica reacción de ciertos sectores de la izquierda del PSOE ante la decisión del juez Antonio Viejo respecto al viaje de Begoña Gómez. Con su característico estilo directo y sin filtros, Soto Ivars desmontó lo que consideró un argumento ridículo y cargado de victimismo ideológico.

“Me he quedado totalmente estupefacto con que el juez Viejo estaba actuando de manera cisheteropatriarcal diciendo a una mujer dónde puede ir o dónde no puede ir. Qué mal están a la izquierda del PSOE para soltar esa soplagaitez”, exclamó el colaborador de Horizonte.

Soto Ivars se refirió al “club 61” —en alusión a la supuesta red de comunicadores y opinadores alineados con el Gobierno— y criticó duramente la “reacción ministerial y de la sincronizada”. Para el periodista, lo que ha hecho el juez Viejo no es otra cosa que aplicar “una clemencia particular”. Recordó el caso del juez Peinado, quien retiró el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno en el marco de la instrucción por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y falsedad documental.

Clemencia especial con Begoña

“Cuando Peinado le quita el pasaporte a Begoña, a mí me costó entenderlo. Es la decisión judicial y le devolverán el pasaporte. Una vez que Peinado dicta ese auto, ese juez lo que dice —y es muy interesante la argumentación— es ‘esta señora está castigada sin pasaporte pero su hija no’”, explicó Soto Ivars. Y lanzó la pregunta clave que muchos ciudadanos se hacen: “¿Qué hay que preguntarse es, si no fuera la mujer del presidente, si fuera cualquier otro ciudadano al que se le ha retirado el pasaporte, se le daría esa prebenda? Jamás. Es una clemencia especial”.

El periodista subrayó que, más allá del caso concreto, lo preocupante es el nivel de degradación del debate público cuando se acusa a un juez de machismo estructural simplemente por limitar un viaje que no estaba justificado.