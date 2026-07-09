María Jamardo avisa del calvario que le espera al PSOE con los ‘bombazos’ que guarda Aldama

La periodista María Jamardo, jefa en Tribunales en ‘El Debate’ (Cuatro), ha advertido en el programa ‘Horizonte’ emitido este 8 de julio de 2026 sobre las graves consecuencias que podrían enfrentar los socialistas a partir de las declaraciones y la colaboración del empresario Víctor de Aldama con la Justicia.

Según Jamardo, aunque las “grandes bombas” no salgan inmediatamente a la luz, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene una visión global de múltiples causas de corrupción que se entrelazan y que salpican de lleno al PSOE y a su cúpula.

La periodista ha alertado de las graves derivadas que se avecinan para el PSOE por las revelaciones que todavía guarda Víctor de Aldama. Según la especialista en información judicial, “habrá grandes bombas aunque no las conozcamos de manera inmediata”.

Jamardo explicó que es necesario ser “muy respetuosos y muy responsables” con el trabajo de investigación, porque la UCO exige “ese respeto, esa distancia, para poder poner las cosas en contexto”.

A su juicio, la Unidad Central Operativa no trabaja de manera aislada, sino que entrelaza numerosas causas.“Esta de la presunta caja B del PSOE —señaló—, que hablaría de una presunta financiación irregular de la formación que dirige Pedro Sánchez, que además presuntamente también financió o impulsó su candidatura como presidente de la Internacional Socialista a través de esta vía del crudo venezolano, de la petrolera PDVSA, se entrelaza con los negocios opacos de Zapatero y la influencia que tenía en el país caribeño y sobre el chavismo”.

La periodista añadió que estas pesquisas también conectan con “las cloacas de Leire Díez”, donde han aflorado pagos no justificados. Por eso, la actual gerente del PSOE está imputada, al igual que la presidenta del partido, Cristina Narbona.

Jamardo destacó la “vista ojo de halcón” con la que la UCO analiza todas las pistas: “Ese ojo de halcón está permitiendo a la UCO sacar conclusiones conjuntas para acreditar y probar determinadas líneas de investigación que no son estancas y tienen puntos de conexión en distintas causas de corrupción”.

Sobre las posibles represalias, la tertuliana aseguró que desde el entorno de Aldama no hay ningún miedo a la querella anunciada por Delcy Rodríguez a través de Baltasar Garzón, a quien describió como “un representante jurídico vinculado al socialismo y desprestigiado como magistrado”. “Cada vez que Aldama se sienta en sede judicial aporta”, subrayó.

Y remató: “Las pesquisas avanzan y no van a silenciar al cooperador de una Fiscalía Anticorrupción en la que el fiscal Pastor ha salido conforme con lo que ha contado el empresario”.