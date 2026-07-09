Nacho Abad cierra el pico al impertinente quiosquero podemita: “¡Date un punto en la boca!”

Bronco debate en el plató de Cuatro.

En el programa ‘En Boca de Todos’, el presentador Nacho Abad tuvo que parar en seco al secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, durante un bronco debate sobre inmigración y la polémica regularización masiva anunciada por el Gobierno.

El enfrentamiento se produjo tras las declaraciones de un excomisario jefe de Inmigración de la Policía Nacional, Luis Mayandía, quien alertó que la medida podría derivar en hasta seis millones de personas a través del efecto multiplicador de la reagrupación familiar. Mayandía también advirtió de los riesgos por la dificultad de verificar vínculos familiares -especialmente con documentación de países sin registros civiles fiables- y el posible beneficio para miles de presos en preventiva.

Contexto del debate

La intervención del excomisario Mayandía puso el foco en el efecto cadena de la reagrupación: cada regularizado podría traer a cónyuge, padres y padres del cónyuge (mínimo cinco personas), además de los riesgos de falsificación documental. Pablo Fernández acusó de “bulos” estas advertencias, lo que provocó la firme respuesta de Nacho Abad.

Durante el debate, el de Podemos intentó preguntar a Ibón Domínguez sobre las leyes y normas que regulan la reagrupación familiar, señalando que son tres muy claras. Nacho Abad le espetó para indicarle que no iba a participar en su juego de hacer tests y que quería escuchar lo que tenía que decir Ibón.

Fernández le reprochó que era necesario tener un conocimiento básico del tema, porque de lo contrario se acababan diciendo bulos y barbaridades, como las que, a su juicio, había pronunciado el día anterior el excomisario de inmigración, al que acusó de haber hecho un ridículo.

Sin rodeos, Abad defendió su labor como conductor del programa, subrayando que se trataba de un espacio plural en el que Pablo Fernández se encontraba en las antípodas ideológicas de otros invitados, y que por eso permitía que todo el mundo hablase y argumentase. El dirigente de Podemos insistió en que no se podía argumentar con bulos y mentiras. En ese momento, Nacho Abad, visiblemente molesto por las continuas interrupciones, le espetó que el excomisario no había dicho que hubiera seis millones de solicitantes, sino que en cuatro años, a través de la reagrupación familiar, podrían llegar hasta seis millones de personas. Exasperado, Abad exclamó: “¡Joder, cómo voy a poder explicarme si no paras de hablar, macho! ¡Date un punto en la boca!”.

Pablo Fernández replicó que el excomisario ni siquiera sabía quién concede la reagrupación familiar, a lo que el presentador continuó explicando que lo que había advertido el excomisario era que en países sin registro civil fiable podrían llegar familiares sin vinculación real de sangre, ya que se podrían falsificar los documentos. Fernández negó rotundamente esa posibilidad. Nacho Abad le contestó con ironía: “¡Y es imposible que salgan los violadores de la calle, venga hombre!”.