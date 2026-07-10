El ‘grito’ del juez Villegas ante la imputación de Mercedes González y sus ‘cafés’ con Leire: «Vivimos en un circo»

No se mordió la lengua.

Este 9 de julio de 2026, en el programa ‘Horizonte’ de Cuatro, el magistrado Jesús Villegas, miembro de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial (PCIJ), con contundencia y visible indignación, criticó duramente la imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, en el marco de la investigación sobre Leire Díez y las supuestas «cloacas del PSOE». Villegas calificó la situación como un auténtico «circo» que genera «asco y vergüenza».

La imputación de González ha sacudido las instituciones. Según las informaciones, se investiga su relación con Leire Díez, exmilitante socialista implicada en presuntas tramas de chantaje y soborno a jueces, fiscales y periodistas. Villegas cuestionó directamente el sentido de estas reuniones: «¿Qué hace la directora de la Guardia Civil reuniéndose con un personaje como ese? No lo puedo entender. Eres una de las máximas autoridades del Estado encargadas de la lucha contra el crimen y de protegernos a nosotros y te juntas con gente de semejante realidad. Nos tratan como si fuésemos imbéciles«.

«Me produce asco y vergüenza»

El juez fue especialmente duro con las explicaciones de González sobre sus «cafés» con Díez. Para Villegas, estas justificaciones resultan insuficientes y ofensivas para la ciudadanía. Destacó la gravedad del caso, no solo por posibles delitos de corrupción, sino porque se trataría de una trama más amplia destinada a neutralizar investigaciones incómodas para el Gobierno.»Me produce asco y vergüenza. Es una grave comparativa: nuestros guardias civiles y nuestros agentes se les mira con lupa y, el más mínimo error que cometan, los ponen en la picota. Tienen que ser extremadamente cuidadosos y delicados», afirmó el magistrado.

Villegas también se refirió al respaldo político que González recibe de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos han mantenido a la directora general en su cargo pese a la imputación, una decisión que el juez considera política pero que genera «muchísima inquietud, malestar y resquemor». «¿Cómo voy a confiar en que me va a defender y va a luchar contra el crimen una persona que se reúne con la fontanera que es incapaz de dar una explicación medianamente clara?», se preguntó.

El magistrado elevó el tono al describir el panorama general: «Me da la impresión de que vivimos en un circo«. Para Villegas, el asunto trasciende un simple caso de corrupción. Se trataría de una red que pretendía chantajear e influir en poderes del Estado para proteger intereses gubernamentales, lo que socava gravemente la confianza en las instituciones.

La imputación de Mercedes González ha generado un auténtico terremoto mediático y político. Imágenes de la directora general en actos oficiales con uniformados de la Guardia Civil contrastan con las acusaciones que ahora pesan sobre ella. Mientras el Gobierno mantiene su apoyo, voces como la del juez Villegas exigen responsabilidades y cuestionan la credibilidad de quien debe liderar la principal fuerza de seguridad del Estado.