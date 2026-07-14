El juez Villegas se moja con Antonio Naranjo y avanza cuál será el futuro judicial de Begoña Gómez: “Esto sigue adelante”

Demoledor pronóstico.

El magistrado Jesús Villegas ha participado en el programa ‘El Análisis: Diario de la Noche’ de Telemadrid, conducido por Antonio Naranjo, este 3 de julio de 2026, donde ha analizado la situación judicial de Begoña Gómez y ha pronosticado que el procedimiento continuará adelante.

Según explicó Villegas, la Audiencia Provincial debe decidir si el caso sigue adelante, si hay indicios suficientes para llevarlo a juicio y, en ese supuesto, si Begoña Gómez deberá comparecer ante un tribunal popular (jurado) o ante magistrados profesionales. El magistrado señaló que la decisión se conocerá en breve, previsiblemente esta misma semana.

El caso avanza hacia la fase de juicio

En declaraciones recogidas por el programa, Villegas afirmó que, en su opinión, el procedimiento sigue adelante porque los hechos están claros. Indicó que la posible duda radicaría en si esos hechos constituyen o no delito, una cuestión que corresponderá resolver en el juicio. “¿La Audiencia va a decir que eso está tan claro como para archivarlo y olvidarlo? Lo dudo mucho, porque eso es materia de juicio”, añadió.

El magistrado también se refirió a la entrega del pasaporte de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla y consideró que se trata de una medida rutinaria. Advirtió que cualquier intento de burlar al juez podría tener consecuencias graves, como la retirada permanente del documento.

Finalmente, Villegas apuntó que, si el procedimiento continúa su curso, los juicios podrían celebrarse antes de las próximas elecciones. Esta intervención del juez Villegas se produce en un momento clave para el caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera estudiar el recurso contra el archivo provisional solicitado por la defensa. El magistrado ha mostrado una posición clara: los indicios existentes hacen improbable un archivo inmediato y apuntan a que el caso avanzará hacia la fase de juicio.