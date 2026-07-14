Nacho Abad ridiculiza al ministro sanchista por su ataque a Rajoy mientras calla como una puerta con los pufos de Zapatero

La columna de Mariano Rajoy en ‘El Debate’ continúa generando reacciones en los medios y en el ámbito político.

Este martes 14 de julio de 2026, en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, el presentador Nacho Abad criticó duramente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por calificar de “inaceptable” el texto del expresidente del Gobierno y exigir a Alberto Núñez Feijóo que lo desautorizara.

Según Abad, el Gobierno ha intentado convertir un artículo con un chiste de mal gusto en un supuesto conflicto internacional de enormes proporciones. El presentador ironizó sobre la supuesta “crisis mundial interplanetaria” provocada por Rajoy, afirmando con sorna que la ONU, la OTAN y la Unión Europea estarían supuestamente reaccionando de forma desmedida ante unas palabras que, aunque cuestionables, no justificaban tal escalada por parte del Ejecutivo.

El PSOE y su honestidad «de quita y pon»

Abad destacó la incoherencia del ministro. Mientras Albares mostraba una gran exigencia moral hacia Rajoy y el PP, el periodista señaló que el mismo responsable socialista guarda silencio ante los problemas que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, le reclamó que exigiera a Zapatero el pago de impuestos como el resto de los ciudadanos, después de que se le hayan abierto varias inspecciones, y que explicara el origen de las joyas encontradas en su poder, algo que, según Abad, sigue sin aclararse dos meses después.

El conductor del programa fue más allá y acusó al Gobierno de aplicar una “honestidad de quita y pon”. Según sus palabras, cuando las críticas afectan a la derecha, el PSOE se llena de moral y exigencias; sin embargo, cuando los señalados son socialistas, opta por el silencio.

Abad preguntó retóricamente qué ocurriría si se condenara a algún dirigente socialista cercano, como David Sánchez, y si Albares mostraría entonces la misma contundencia que exige al PP con Rajoy.

Para el presentador, Albares representa la incoherencia del “sanchismo”: una actitud firme contra los adversarios políticos y complaciente con los propios. Abad concluyó que esta doble vara de medir es característica de un Gobierno en el que criticar al líder suele acarrear consecuencias graves, lo que explicaría la prudencia del ministro a la hora de exigir responsabilidades dentro de su propio partido.