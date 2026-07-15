Arde el plató de ‘Espejo Público’: Tremenda enganchada entre Mariló Montero y el abogado del hermanísimo

Es el tema de la semana.

El caso de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, sigue generando titulares y divisiones en los platós tras su sentencia.

Mientras la mayoría de programas lo trataban con tertulianos habituales, ‘Antena 3’ elevó la tensión al invitar a Emilio Cortés, letrado del condenado, al set de ‘Espejo Público’. La presentadora Lorena García intentaba mantener el orden cuando dio paso a Mariló Montero.

La colaboradora no se mordió la lengua y denunció lo que describió como un escandaloso ejemplo de nepotismo: la supuesta creación de un cargo a la carta para David Sánchez en la administración pública, su posterior cambio para adaptarlo a sus gustos personales relacionados con la ópera y el hecho de que, pese a no acudir a trabajar, siguiera cobrando sin tener que devolver ni un euro. Todo ello, recordó, avalado por una sentencia unánime de los jueces.

Viviendo en Moncloa con su pareja

Pero fue al abordar la vida privada cuando saltaron chispas. Montero señaló que, aunque nadie merece acoso, las figuras públicas deben asumir cierto escrutinio. Afirmó que las informaciones que manejaba apuntaban a que David Sánchez vivía junto a su pareja y la madre de su hijo en el complejo de La Moncloa, mencionando una ambulancia por un problema de salud y una caravana aparcada en la zona como elementos que respaldarían esa versión.

El abogado no tardó en explotar. Interrumpió a Montero con visible malestar y le exigió pruebas concretas. La periodista insistió en que existían fotografías y datos de investigación periodística. Cortés lo negó de plano: aseguró que no había una sola evidencia fiable de esos hechos y criticó duramente que se dieran por buenos relatos publicados para promocionar libros.

“Como empecemos a validar cualquier cosa que diga un periodista de investigación, estamos perdidos”, llegó a afirmar el letrado, quien se ofreció a aportar correos electrónicos y documentos que demostrarían el verdadero paradero de su cliente.

El enfrentamiento subió de tono hasta que Cortés pidió respeto al Estado de Derecho, recordó que el caso ya había sido juzgado con plenas garantías y reclamó dejar de lado las “obsesiones” personales. “No ha matado a nadie”, subrayó.