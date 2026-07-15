Carlos Cuesta empitona al quiosquero podemita que va de listo y acaba haciendo el ridículo

Retratado.

Este 14 de julio de 2026, en el plató de ‘Código 10’ (Cuatro), el director adjunto de Libertad Digital, Carlos Cuesta, protagonizó un tenso y viral enfrentamiento con Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, al discutir la reciente condena al “hermanísimo” David Sánchez. El debate, surgido tras la sentencia de la Audiencia de Badajoz, derivó en un cara a cara donde Cuesta desmontó con dureza las explicaciones del representante morado, que acabó retratado.

Contexto del enfrentamiento

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el 14 de julio de 2026 a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia considera que su contratación en 2017 como coordinador de actividades de los Conservatorios (y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas) en la Diputación de Badajoz fue irregular, creada a su medida sin necesidad real. El expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo (PSOE), recibió 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. El tribunal absolvió del tráfico de influencias pero destacó la arbitrariedad en el proceso.

En el programa, el caso desató fuertes reproches. Pablo Fernández defendió que Podemos siempre había denunciado estas prácticas y que celebraba el castigo, pero justificó la actual postura del partido -socios del PSOE- argumentando que la causa era “política”. Carlos Cuesta le reprochó la incongruencia: “Denunciasteis y ahora decís que es político…”. Cuesta insistió en preguntar por qué Podemos no se personó en la causa en su momento, sugiriendo que el pacto con el PSOE primó sobre la coherencia.

La tensión subió cuando Fernández alardeó de su formación (“yo luego he opositado”), a lo que Cuesta respondió: “Yo tengo dos carreras” y remató con un contundente: “Me da que los tres magistrados de Badajoz saben algo más que tú”.

El quiosquero podemita intentó defenderse, pero sus explicaciones sobre la falta de personamiento (“en el momento no teníamos pacto”) fueron rebatidas con datos del timeline político. Otras tertulianas, como Pilar R. Losantos, también señalaron la “incongruencia” de Podemos.