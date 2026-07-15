¡Hipócritas! Javier Ruiz copia a Ndongo y manda a su reportera a la ‘caza’ de Peinado

En un claro ejemplo de doble rasero, el programa ‘Mañaneros 360’ de RTVE, presentado por Javier Ruiz, ha enviado a una reportera a perseguir al juez Juan Carlos Peinado por la calle para preguntarle por la decisión sobre el pasaporte de Begoña Gómez. La escena, emitida como “exclusiva”, muestra a la periodista siguiendo al magistrado con micrófono en mano, insistiendo mientras este intenta continuar su camino, consultando su teléfono y evitando las preguntas.
Este enfoque “al más puro estilo Bertrand Ndongo” —precisamente el tipo de periodismo callejero incómodo que desde ciertos sectores mediáticos se ha criticado como acoso— es ahora aplaudido y emitido en prime time por RTVE cuando se dirige a un juez que investiga un caso sensible para el Gobierno.
Las críticas que recibió Bertrand Ndongo por hacer exactamente lo mismo
Bertrand Ndongo, conocido por su estilo directo y preguntas persistentes, ha sido duramente criticado en el pasado por comportamientos similares. Cuando Ndongo abordó al juez Peinado a la salida de los juzgados de Plaza Castilla, realizando preguntas incómodas sobre el caso, muchos lo acusaron de hostigamiento, falta de ética periodística y de sobrepasar límites. Se le tachó de “acosador” por perseguir a figuras públicas con micrófono en ristre, especialmente en entornos judiciales o personales. Sus detractores argumentaban que este tipo de “caza” periodística genera presión indebida, invade la privacidad y no contribuye al periodismo serio. Ndongo fue blanco de campañas, comentarios airados y acusaciones de sensacionalismo por ejercer lo que él defiende como el derecho a preguntar en nombre de la ciudadanía.
La copia descarada de Javier Ruiz
Ahora, Javier Ruiz y su equipo en ‘Mañaneros 360’ replican esa misma táctica: reportera en la calle, persecución visual, preguntas insistentes sobre un tema judicial-político y emisión destacada como “exclusiva”. La diferencia notable es el objetivo y el contexto: cuando lo hace Ndongo o Vito Quiles, es “acoso intolerable”; cuando lo hace una enviada de RTVE bajo la dirección de Ruiz, se convierte en “periodismo valiente e informativo”.
La hipocresía es evidente. Aquellos que condenaban el estilo confrontacional cuando no les convenía, ahora lo emplean sin rubor cuando sirve para cuestionar a un juez que ha tomado decisiones incómodas para el entorno de Moncloa (como solicitar sellos de entrada y salida del pasaporte de Begoña Gómez). Esta escena no solo copia la forma, sino que expone el doble rasero: el mismo comportamiento que se denunciaba como agresivo y poco profesional se normaliza y se premia cuando el foco se pone en quien molesta al poder o a ciertos narrativos mediáticos.
Si RTVE quiere realizar esto, al más puro estilo Vito Quiles, algo que tanto han criticado…
Que manden a Javier Ruiz a hacerlo y no a una pobre reportera.
Qué vergüenza. pic.twitter.com/l4oQdrhOkg
— Ibón Domínguez 🛂 🇪🇸🇺🇦 (@Ibon_Dominguez) July 14, 2026