Toni Bolaño pierde los papeles e insulta gravemente a Elisa Beni en directo y acaba liándose gorda

En medio de un tenso debate sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez, el colaborador Toni Bolaño perdió los papeles este miércoles 15 de julio de 2026 y protagonizó una fuerte bronca con la periodista Elisa Beni que acabó con insultos, gritos y su abrupta marcha del programa.

El enfrentamiento se produjo durante una conexión en el que se discutía la figura del abogado de Manos Limpias y el estatus de los cargos de libre designación en la Administración, en el contexto de las informaciones sobre la sentencia contra David Sánchez.

La chispa que encendió la polémica

Todo comenzó cuando Bolaño hizo una puntualización:

“Solo hacer una puntualización, al abogado de Manos Limpias, desde cuándo un señor que tiene un cargo de libre designación se convierte en funcionario?”.

Elisa Beni le respondió de inmediato:

“De siempre. Funcionario eventual. ¡Que no diga cosas que no!”.

A partir de ahí, el tono subió rápidamente. Bolaño insistió en la diferencia entre personal eventual y funcionario, para después lanzar una dura crítica a la Justicia española:

“1985 Pedro Pacheco dijo que la Justicia era un cachondeo, ahora no es un cachondeo, es una mierda. Y ya no digo más y lawfare, haberlo, lo hay…”

El momento más grave

La respuesta de Beni fue sarcástica:

“Como razonamiento de índole intelectual, no hay cómo rebatirte.”

Fue entonces cuando Toni Bolaño estalló insultando gravemente a la periodista:

“A ti no se te puede rebatir nada intelectualmente porque no tienes nada de donde sacarlo, ¡me parece un escándalo ya!”.

La presentadora Lorena García intentó mediar:

“¡Oye Toni, por favor!”.

Beni, visiblemente afectada pero manteniendo la compostura, replicó:

“Déjalo si es que es así… Yo no le he faltado el respeto ni ahora ni ningún día. La agredida soy siempre yo, yo tengo cuajo para aguantar esa agresión y muchas más. Yo no me voy a ir de un plató.”

Bolaño, de malas formas, se levantó y abandonó la conexión con un seco:

“Que os vaya todo muy bien.”

Lorena García cerró el incómodo momento:

“¡Toni, por favor! Qué manera de hacernos pasar un mal rato.”

No es la primera vez que Toni Bolaño pierde las formas en plató y falta el respeto a la colaboradora. El periodista ya ha protagonizado broncos momentos con Beni perdiendo los nervios e insultando.