¡Vergonzoso! Miguel Tellado denuncia en el programa de Nacho Abad la cacería de las cloacas socialistas contra la juez del caso ‘hermanísimo’

Acoso y señalamiento.

En una intervención contundente en ‘Código 10′ de Cuatro, este 14 de julio de 2026, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha destapado lo que considera una intolerable operación de acoso por parte de las cloacas del PSOE contra la juez que instruyó el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Tras conocerse la condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación, Tellado exigió disculpas públicas del Gobierno y cargó con dureza contra el Ejecutivo: “Hoy es un muy mal día para la imagen y la reputación del Gobierno de España, que debería pedir disculpas en vez de estar volcado de pleno en criticar a los jueces”.

La persecución contra la juez

El líder popular fue especialmente duro al recordar el trato recibido por la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso ‘hermanísimo’: “La jueza del caso David Sánchez fue perseguida por la cloaca socialista que lideraba Leire Díez. El PSOE le pagó hasta 43.000 euros a esta militante del PSOE que trabajaba para Sánchez… En definitiva, una vergüenza”.

Según las denuncias, la jueza habría sufrido seguimientos, recopilación de datos personales, intentos de descrédito e incluso vigilancia en entornos familiares, todo ello orquestado desde entornos cercanos al PSOE con el presunto objetivo de tumbar la causa o presionar a la magistrada.

Un Gobierno “podrido por la corrupción”

Tellado no se quedó ahí. Afirmó que la legislatura “se ha acabado” y que el Gobierno está “podrido por la corrupción”. Además, denunció que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han defendido los intereses generales de España, sino los de la familia de Pedro Sánchez.

“Su hermano se ha beneficiado de un puesto de trabajo por su propio hermano. Hoy quiero señalar a los socialistas, que en vez de pedir disculpas por lo que ha sucedido en Badajoz se dedican a atacar a los jueces que dictan sentencias de forma imparcial”, subrayó.