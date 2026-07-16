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DETERIORO DE LA TERTULIA TELEVISIVA

Críticas feroces a Toni Bolaño por convertir el plató de ‘Espejo Público’ en ‘Sálvame’: faltas de respeto, sectarismo y mala educación

La tensa bronca en el plató de Antena 3 entre el periodista y Elisa Beni acaba con insultos y abandono

Toni Bolaño, periodista y colaborador de &#039;Antena 3&#039;
Toni Bolaño, periodista y colaborador de 'Antena 3'
Archivado en: Elisa Beni | Periodismo | Programas | Toni Bolaño

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Elisa Beni y Toni Bolaño en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)

Toni Bolaño pierde los papeles e insulta gravemente a Elisa Beni en directo y acaba liándose gorda

Han convertido las tertulias políticas en un cutre espectáculo barriobajero.

El colaborador Toni Bolaño protagonizó este miércoles 15 de julio de 2026 una bronca de alto voltaje en Espejo Público (Antena 3) que ha desatado una oleada de críticas en redes sociales. Muchos acusan al tertuliano de transformar el programa en un espectáculo de gritos, insultos y abandonos propio de Sálvame.

El enfrentamiento se produjo durante un debate sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez y el papel de cargos de libre designación en la Administración. Bolaño intervino para puntualizar sobre la figura del abogado de Manos Limpias: “Solo hacer una puntualización, al abogado de Manos Limpias, desde cuándo un señor que tiene un cargo de libre designación se convierte en funcionario?”.

Elisa Beni le replicó de inmediato: “De siempre. Funcionario eventual. ¡Que no diga cosas que no!”. El tono subió rápidamente y Bolaño lanzó una dura crítica a la Justicia española, llegando a calificarla de “una mierda”. Beni respondió con sarcasmo: “Como razonamiento de índole intelectual, no hay cómo rebatirte”.

Fue entonces cuando Bolaño estalló y lanzó un grave insulto a la periodista: “A ti no se te puede rebatir nada intelectualmente porque no tienes nada de donde sacarlo, ¡me parece un escándalo ya!”. Ante los intentos de mediación de la presentadora Lorena García, Beni mantuvo la compostura y señaló que ella nunca había faltado al respeto. Bolaño, visiblemente alterado, abandonó la conexión con un seco “Que os vaya todo muy bien”.

El ’Sálvame’ de la política

Las críticas no se han hecho esperar y se han viralizado en X (Twitter). Usuarios destacan la falta de argumentos y el recurso habitual a los insultos y la huida.

No es la primera vez que Bolaño pierde los papeles con Elisa Beni en plató. Este tipo de incidentes alimentan el debate sobre el deterioro de las tertulias televisivas, cada vez más polarizadas y convertidas en espectáculos de confrontación personal en lugar de espacios de debate riguroso.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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