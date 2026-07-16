Soto Ivars denuncia el despropósito de TVE poniendo en la diana a Peinado y Biedma

Esperpento con el dinero de todos los españoles.

En el programa ‘Horizonte’ de Cuatro emitido este 16 de julio de 2026, el periodista y escritor Juan Soto Ivars denunció lo que consideró un uso indebido de las imágenes en Televisión Española (TVE) al tratar los casos judiciales que afectan a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez.

Según Soto Ivars, la cadena pública habría realizado un claro señalamiento a los magistrados instructores, presentándolos de forma que los equiparaba visualmente a delincuentes condenados.

El colaborador destacó el contraste entre las televisiones de pago —que pagan los ciudadanos— y TVE. Mientras en unas se mostraban imágenes de recurso de Pedro Sánchez y su hermano, en la pública se exhibían de manera destacada los rostros de la juez Biedma y del instructor Peinado.

Para Soto Ivars, esta elección no era casual, sino que formaba parte de una estrategia de “condena” mediática previa a cualquier veredicto judicial. “Se estaba haciendo un señalamiento desde la TVE pública a los jueces, en este caso a la instructora y al instructor del caso Begoña, como si fueran delincuentes condenados”, resumió.

El tertuliano se mostró especialmente crítico con lo que describió como una de las ideas “más estúpidas” que, a su juicio, defienden desde posiciones autodenominadas socialdemócratas. Se refirió a la defensa de los nombramientos a dedo en administraciones públicas cuando benefician a familiares de altos cargos.

Dedazo en las administraciones públicas

Soto Ivars argumentó que el caso del hermano de Sánchez pone de manifiesto un problema estructural que trasciende a un solo partido o persona: la tendencia a colocar a allegados en puestos pagados con dinero público, algo que, según él, ocurre habitualmente en diputaciones, ayuntamientos y otras instituciones.

“Por desgracia, pasa en todas partes”, subrayó. A su juicio, el núcleo del escándalo no radica solo en el parentesco, sino en la utilización de recursos de todos los ciudadanos para favorecer a personas próximas al poder sin que el puesto responda necesariamente a una necesidad real.

Soto Ivars expresó su incredulidad ante el hecho de que sectores socialdemócratas defiendan este tipo de prácticas, cuando, en su opinión, deberían ser los primeros en combatir cualquier “dedazo” y en exigir que no exista ni un solo cargo sin utilidad justificada.

El periodista ironizó sobre la supuesta sorpresa que genera este tipo de casos, recordando que el nepotismo o el clientelismo no son exclusivos de un color político, aunque en esta ocasión el foco se haya puesto en el entorno del presidente del Gobierno.

El escritor subrayó la responsabilidad especial de los medios públicos, que deben mantener un mayor rigor y neutralidad al informar sobre procesos judiciales en curso, evitando cualquier apariencia de presión o descrédito hacia los instructores.

Esta crítica se enmarca en el debate recurrente sobre la independencia de los medios de comunicación públicos en España y el tratamiento informativo de los casos que salpican al Gobierno. Mientras algunos sectores consideran que los jueces Peinado y Biedma están realizando un trabajo necesario para esclarecer posibles irregularidades, otros cuestionan la oportunidad o motivación de las investigaciones.

Soto Ivars se posicionó claramente del lado de quienes ven en la exposición mediática de los magistrados un intento de deslegitimación preventiva.