El juez Villegas cierra el pico a los que acusan a Peinado de lawfare y da una lección magistral de derecho

Sin medias tintas.

El magistrado Jesús Villegas hizo una exposición exhaustiva del último auto de la Audiencia Provincial, este 17 de julio de 2026 en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3).

En el núcleo de la controversia se encuentra la acusación de lawfare contra el juez Juan Carlos Peinado, el encargado del caso. Mientras algunos miembros del Gobierno y del círculo de La Moncloa han denunciado una supuesta manipulación política de los tribunales, Villegas se ha centrado en explicar algo mucho más sencillo: la técnica procesal y la distribución de funciones entre el juez instructor y la Audiencia Provincial. Así, la narrativa heroica de una “persecución judicial” pierde gran parte de su fuerza.

Lo que realmente ha declarado Villegas sobre Peinado y la Audiencia

Villegas ha definido la corrección que la Audiencia ha realizado sobre el último movimiento de Peinado como un “plato a medio cocinar”: el tribunal no realiza un reproche político, sino que le solicita completar la instrucción antes de decidir el futuro procesal de Begoña Gómez. En otras palabras: el caso no se está cerrando, se está estructurando el trabajo.

La Audiencia de Madrid ha respaldado que continúe el juicio con jurado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación, pero ha desestimado los cargos de corrupción empresarial y apropiación indebida que Peinado también había contemplado llevar a juicio. Esta combinación –aprobación en lo fundamental, corrección en lo accesorio– es la que Villegas utiliza para poner freno al discurso que sugiere que el juez estaría actuando al margen de la ley.

En este contexto, los principales puntos legales que Villegas destaca son:

El papel del juez de instrucción: investigar y reunir indicios racionales de criminalidad , no establecer culpabilidad.

, no establecer culpabilidad. La función de la Audiencia: verificar la solidez de esos indicios y organizar el procedimiento, corrigiendo excesos sin sancionar disciplinariamente al instructor4.

La distinción entre indicios y pruebas: aquellos permiten iniciar juicio oral; estas se debaten ante el jurado, no en el despacho del juez.

La idea de que Peinado mantiene una especie de cruzada personal contra la esposa del presidente se diluye al notar que, aunque ha acumulado más de una decena de correcciones en este asunto, el Consejo General del Poder Judicial no ha puesto en marcha una sanción disciplinaria significativa. El sistema, con sus frenos y contrapesos, está funcionando mediante autos, recursos y resoluciones, no por campañas en redes sociales.

Lawfare, política y tribunales: un triángulo inestable

El término lawfare ha irrumpido en el debate público español para referirse a supuestos casos en los que la justicia es utilizada como herramienta política. El Gobierno ha señalado al juez Peinado de haber “avergonzado” a España al sincronizar algunos de sus autos con viajes oficiales de Sánchez al extranjero, lo que ha intensificado las dudas sobre la intencionalidad política.

Aun así, la decisión de la Audiencia de Madrid de respaldar la continuidad del juicio con jurado y de afirmar que existen indicios racionales de criminalidad por tráfico de influencias y malversación introduce un elemento incómodo para la narrativa del lawfare: no todo se basa en conspiraciones, también hay decisiones técnicas que respaldan parte de la instrucción. Villegas lo sintetiza recordando que el Derecho penal opera bajo reglas claras y escalones precisos, no a partir de etiquetas mediáticas.