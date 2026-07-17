¡Pánico en Moncloa! Carlos Cuesta augura un futuro muy negro para Begoña Gómez

Pintan bastos para la mujer de Pedro Sánchez.

Este 16 de julio de 2026, en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro), el periodista Carlos Cuesta ha señalado que la situación judicial de Begoña Gómez ha dado un giro radical y extremadamente negativo tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según Cuesta, ya no se trata solo del instructor del caso, el juez Juan Carlos Peinado —al que el Gobierno califica como “malvadísimo juez Peinado”—, sino que cinco magistrados de la Audiencia Provincial han respaldado de forma contundente la continuidad de la investigación.

La frase demoledora de la Audiencia

El comunicador destacó especialmente una de las afirmaciones contenidas en el auto, que considera “demoledora”:

“Ella se valió y se aprovechó de su especial posición de privilegio, precisamente por ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Esta declaración, según Cuesta, supone “una losa judicial de muchísimo cuidado”. Si la Audiencia Provincial considera probado este aprovechamiento de la posición, las perspectivas para Begoña Gómez en los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias son muy graves.

Reclasificación técnica, pero acusación reforzada

Cuesta explicó que, aunque han caído en teoría dos delitos del auto original, esto no supone un alivio significativo para la defensa: La Audiencia considera que, al estar Begoña Gómez dentro de la cátedra, lo que procedería no sería apropiación indebida sino administración desleal.

Esta figura se integra dentro de la malversación de caudales públicos.

Por tanto, la apropiación indebida del software no desaparece, sino que forma parte de los elementos que configuran el delito principal de malversación.

“La sensación es que la Audiencia Provincial ha depurado el caso precisamente para que lo que finalmente entre en la fase de enjuiciamiento tenga hechos probatorios más que de sobra. Han limpiado aquellos elementos más débiles para fortalecer la acusación en los delitos principales”, señaló Cuesta.

“Un futuro muy malo, muy malo”

El periodista concluyó con un pronóstico sombrío para la esposa del jefe del Ejecutivo: “El futuro judicial que se le plantea a Begoña Gómez es muy malo, muy malo”.

La resolución de la Audiencia Provincial ha causado honda preocupación en Moncloa, donde el caso ya se vive como una de las mayores amenazas judiciales para el entorno más cercano de Pedro Sánchez. La decisión de cinco magistrados da mayor solidez a la investigación y dificulta enormemente la estrategia de descrédito contra el juez instructor.