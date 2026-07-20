Pilar Losantos mete una soba tremenda a Messi y a la selección Argentina por su lamentable comportamiento

En el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, la periodista y presidenta de OKDiario, Pilar Rodríguez Losantos, no se mordió la lengua al analizar el comportamiento de la selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial, donde la Roja conquistó su segunda estrella. Con una indignación que reflejaba el sentir de muchos aficionados españoles, Losantos cargó contra Lionel Messi, Leandro Paredes y el conjunto albiceleste por unas actitudes que calificó de “vergüenza mundial” y “absolutamente lamentables”.

La periodista mostró su sorpresa ante quienes minimizaban el “mal perder” de Argentina. “¡¿Cómo que no tuvo mal perder?! Por el amor de Dios…”, exclamó ante las palabras de la presentadora Lorena García. Y es que, según Losantos, el espectáculo ofrecido por los argentinos antes, durante y, especialmente, después del partido fue inaceptable.

Uno de los momentos más criticados fue la agresión de Leandro Paredes tras el pitido final. El defensor argentino, que ya había coqueteado con la expulsión durante el encuentro, cometió una acción violenta contra Eric García y, posteriormente, contra Gavi, con la participación de Thiago Almada. “Paredes debería estar expulsado para siempre de cualquier competición internacional. Segundo cero de la celebración y ya estaba agrediendo. Con el puñetazo que le dio a Gavi, en el que le podía haber matado… Una cosa absolutamente terrible”, denunció Losantos con contundencia.

«Una vergüenza mundial»

Pero no solo Paredes fue objetivo de sus críticas. La periodista apuntó directamente a Lionel Messi, capitán y emblema de Argentina. “Lo que hizo Leo Messi con Cucurella es de jugador de cuarta división, una vergüenza mundial. La guarrada que intentó hacer Messi…”, afirmó, refiriéndose a una acción antideportiva del astro argentino que consideró indigna de su trayectoria.

Losantos no salvó a prácticamente nadie del equipo sudamericano. Criticó la agresividad sistemática durante el partido, las protestas constantes al árbitro y una actitud general que, a su juicio, rozó lo miserable. Recordó que tampoco supieron ganar con deportividad en Qatar 2022, con celebraciones polémicas e insultos a rivales, y lamentó que en cuatro años no hubieran aprendido a perder con dignidad.

La columnista fue más allá y apuntó a la FIFA como principal responsable de lo que considera una permisividad excesiva con Argentina. “No odio a Argentina, odio a la FIFA, que es la organización más corrupta del planeta Tierra, que ayuda a Argentina de manera sistemática por una cuestión económica”, sentenció. Para Losantos, esta connivencia arbitral y federativa ha permitido que conductas reprobables se repitan sin consecuencias.

En contraste, la periodista alabó el comportamiento de la selección española, que dio “una lección de fútbol, deportividad, humildad y elegancia”. Frente a una propuesta argentina “rácana y destructiva”, España, con Rodri como MVP y Ferran Torres como héroe en la prórroga, se impuso con merecimiento y clase.