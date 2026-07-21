El doctor Cabrera hunde al defenestrado Sánchez por su imagen en el Mundial: “Está cabreado, no le quieren”

Un cero a la izquierda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió finalmente a la final del Mundial, a pesar de sus dudas iniciales sobre si debía asistir o no. Durante el evento, se le vio saludando a Donald Trump, pero posteriormente su presencia pasó desapercibida en la celebración oficial, donde el protagonismo recayó en el Rey como representante del Estado español.

Aunque ofreció una breve entrevista a Televisión Española y posteriormente recibió a la Selección en la Moncloa, la noche de la final debió resultar incómoda para el presidente.

El contraste de actitudes

José Cabrera, psiquiatra forense, ofreció un detallado análisis de la imagen del presidente del Gobierno en ‘Horizonte’ (Cuatro) este lunes 20 de julio de 2026.

Según el análisis del experto, Sánchez «está muy cabreado hace mucho tiempo, vive constantemente cabreado» debido a que «las cosas no le salen bien, la gente no le quiere y está reducido a su mundo de estafas y correvidiles».

Las imágenes del evento muestran un marcado contraste entre ambas figuras: mientras el Rey «no necesita hacer aspavientos para hablar con la gente», Sánchez «no hace más que mover los brazos, hablar con la mexicana, tratar de hablar con el que pasaba por allí». Según Cabrera, el presidente intentaba llamar la atención mediante gestos exagerados, «al objeto de que se le note», aunque sin conseguirlo.

El papel protocolar

El psiquiatra forense, fue más allá y subrayó que «su papel allí era ninguno», recordando que «el papel allí es del jefe del Estado», tal como señaló Alejandro Entrambasaguas. Esta situación se presenta como «el antesala de lo que va a ocurrir cuando pase el verano», sugiriendo cambios políticos en el horizonte.