Nacho Abad vaticina que Zapatero acabará con el traje a rayas: “El primero que vaya a Soto del Real”

La situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero se está poniendo tremendamente complicada.

Así lo ha expuesto con contundencia el periodista Nacho Abad, presentador del programa ‘En boca de todos’ en Cuatro, durante su última emisión.

Abad fue especialmente directo al analizar la posición del expresidente. “Zapatero, jaque mate”, afirmó sin ambages.

Según el comunicador, el que fuera “faro moral del socialismo” tiene todas las papeletas para convertirse en el primer expresidente del Gobierno español que acabe entre rejas, concretamente en la cárcel de Soto del Real.

El detonante de estas afirmaciones es la decisión de Julio Martínez de colaborar con la justicia y desvincular su futuro del de Zapatero. Martínez, que figuraba como titular de la empresa Análisis Relevante, habría confesado ante el juez que la verdadera persona que impulsó la creación de la sociedad fue el propio Zapatero, y que él actuaba únicamente como testaferro o hombre de paja.

De acuerdo con estas declaraciones, a través de esa empresa se habría cobrado un 1% de comisión por intermediar en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Abad reprodujo las supuestas implicaciones: Zapatero habría contactado personalmente en 2025 con uno de los dueños de la compañía para ofrecerse a conseguir el rescate de 53 millones de euros a cambio de esa comisión.“Julito dice que lo cobrasteis”, insistió el presentador, confrontando las imágenes de Zapatero negando cualquier implicación en el Senado. Además, señaló que otro de los propietarios de Plus Ultra también habría confesado que la iniciativa partió directamente del expresidente, quien posteriormente habría delegado en Julio Martínez la negociación del porcentaje.

Nacho Abad fue más allá y cuestionó las posibles conexiones con el actual Gobierno: “¿Con quién habló Zapatero? ¿A qué miembros del Gobierno de Pedro Sánchez tocó para lograr que Moncloa rescatase a una empresa que no cumplía con los criterios para ser rescatada?”.

El presentador auguró un escenario complicado para el exdirigente socialista: “Al faro moral de la izquierda, Zapatero, te van a dejar caer desde Moncloa. Van a romper amarras antes de que el virus del descrédito y del delito les infecte todavía más. Zapatero está solo como Ábalos”.

Finalmente, Abad le lanzó un consejo directo: “Yo en tu lugar trataría de salvar a las niñas, a cambio de una confesión sobre tus actividades y las del Gobierno. Porque no sé si eres consciente, faro moral ya no eres, te han dado jaque mate”.